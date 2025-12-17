ميزة جديدة من ميتا لتحسين السمع في الأماكن الصاخبة

كشفت عن تحديث جديد لنظاراتها الذكية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، يركّز على تحسين التواصل في البيئات الصاخبة، من خلال ميزة تتيح عزل صوت المتحدث وسماعه بوضوح وسط الضجيج.



وأوضحت الشركة أن الميزة ستُطرح مبدئيًا في نظارات Ray-Ban Meta وOakley Meta HSTN في وكندا، على أن يجري توسيع نطاقها لاحقًا.



إلى جانب ذلك، أضافت ميتا تحديثًا يربط ما يراه المستخدم بما يسمعه عبر سبوتيفاي، إذ يمكن للنظارات تشغيل موسيقى تتناسب مع المشهد المرئي، كتشغيل أغنية فنان عند النظر إلى غلاف ألبوم، أو موسيقى الأعياد عند النظر إلى شجرة . وتُعد هذه الميزة أقرب إلى استعراض تقني، لكنها تعكس توجه الشركة لدمج الرؤية بالإجراءات داخل التطبيقات.



أما ميزة التركيز على المحادثة، فتُعد الأكثر عملية، إذ تعتمد على تضخيم صوت الشخص المقابل باستخدام مكبرات الصوت المفتوحة في النظارات، مع إمكانية ضبط مستوى الصوت عبر اللمس أو من خلال التطبيق، بما يسمح بالتكيّف مع الأماكن المزدحمة كالمقاهي أو وسائل النقل.



ولا تزال فعالية الميزة قيد الاختبار، علمًا أن فكرة استخدام الأجهزة الذكية كأدوات مساعدة للسمع ليست جديدة، إذ سبق أن قدّمت أبل ميزة مماثلة في سماعات AirPods، مع دعم طبي في الطرازات الأحدث.



وتتوفر ميزة التركيز على المحادثة حاليًا في الولايات المتحدة وكندا فقط، فيما تتاح ميزة سبوتيفاي باللغة في عدد من ، بينها ، ، ، والمملكة المتحدة.



ومن المقرر إطلاق التحديث البرمجي الجديد (الإصدار 21) أولًا لمشتركي برنامج الوصول المبكر من ميتا، قبل تعميمه لاحقًا على نطاق أوسع.

