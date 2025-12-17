تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
بداية نشطة لعام 2026… آبل تطلق تحدي اللياقة السنوي

Lebanon 24
17-12-2025 | 14:53
أعلنت شركة آبل إطلاق تحديها السنوي «حلقة العام الجديد» لمستخدمي ساعة Apple Watch خلال شهر كانون الثاني 2026، في إطار تشجيع المستخدمين على اعتماد نمط حياة أكثر نشاطًا مع بداية العام الجديد.

وأوضحت الشركة أن التحدي يمتد من 7 إلى 31 كانون الثاني، ويتطلّب الفوز إغلاق حلقات النشاط الثلاث لمدة سبعة أيام متتالية. ويمكن إكمال التحدي باستخدام ساعة Apple Watch عبر أي تطبيق يدعم تسجيل البيانات في تطبيق اللياقة البدنية على أجهزة iphone.

وأكدت آبل أن هذا التحدي يندرج ضمن جهودها لتعزيز تتبّع اللياقة البدنية والاستفادة من ميزات التمارين المتوفرة في الساعة، لافتة إلى إمكانية المشاركة أيضًا عبر منصة Apple Fitness+ التي توفّر محتوى متنوعًا للتمارين الرياضية.

ويُذكر أن آبل تنظّم تحدي "حلقة العام الجديد" بشكل شبه سنوي منذ عام 2016، في إطار استراتيجيتها لتعزيز الصحة والنشاط البدني بين مستخدمي أجهزتها.
