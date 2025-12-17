تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
متفرقات

صور أندرويد تتحول للأحمر على آيفون… والسبب "iOS 26"

Lebanon 24
17-12-2025 | 16:30
يواجه بعض مستخدمي هواتف آيفون خللًا غير معتاد في إصدار iOS 26، يتمثّل بظهور الصور الملتقطة أصلًا بهواتف أندرويد مع فلتر أحمر حاد عند عرضها داخل تطبيق الصور.

وبحسب شكاوى متداولة، لا يظهر الخلل في الصور المصغّرة، بل عند فتح الصورة بالحجم الكامل فقط، ما يجعل اكتشاف المشكلة غير فوري.

ولا تزال أسباب هذا الخلل غير واضحة، إلا أن المستخدمين توصلوا إلى حل بسيط يتمثّل بفتح الصورة المتأثرة، ثم اختيار Edit والضغط على Revert، ما يؤدي إلى إزالة الفلتر الأحمر فورًا.

ويُشار إلى أن المشكلة تقتصر على الصور الملتقطة بهواتف أندرويد والتي جرى حفظها أو نقلها إلى آيفون، ما يعني أن بعض المستخدمين قد لا يواجهون هذا الخلل إطلاقًا.
