دعوى جماعية تتهم أدوبي بانتهاك حقوق النشر

تعاني شركة أدوبي دعوى قضائية جماعية مقترحة في ، على خلفية اتهامها بتدريب أدوات الخاصة بها على أعمال محمية بحقوق الطبع والنشر من دون الحصول على إذن أصحابها.



وقالت المؤلفة ليون في شكوى قُدمت أمام محكمة اتحادية في ولاية ، إن أدوبي استخدمت كتبًا، من بينها مؤلفات تعود لها، لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي التابعة لها على الاستجابة لتوجيهات المستخدمين.



ووفق الشكوى، فإن ليون، المتخصصة في تأليف كتب تعليمية حول تسويق الروايات، اتهمت أدوبي باستخدام نسخ مقرصنة من أعمالها وأعمال مؤلفين آخرين لتدريب نماذجها اللغوية الصغيرة المعروفة باسم SLM، والتي تُستخدم في تنفيذ مهام متعلقة بالمستندات على الأجهزة المحمولة.



ورفعت ليون الدعوى نيابة عن فئة مقترحة من مالكي حقوق الطبع والنشر الذين يُزعم أن أدوبي أساءت استخدام أعمالهم، مطالبة بتعويضات مالية لم يُحدد مقدارها.



وتُعد هذه القضية الأحدث ضمن سلسلة دعاوى قضائية بارزة رفعها أصحاب حقوق نشر ضد شركات تكنولوجيا في الولايات المتحدة، بسبب استخدام أعمالهم في تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي، كما تُعتبر أول دعوى من هذا النوع تُرفع ضد شركة أدوبي.



ولم يصدر تعليق فوري من أدوبي بشأن الدعوى، كما لم ترد ليون أو محاميها على طلبات التعليق حتى الآن.



يُذكر أن عشرات المؤلفين سبق أن أقاموا دعاوى مماثلة ضد شركات أخرى عاملة في مجال الذكاء الاصطناعي، من بينها إيه آي وأنثروبيك، التي وافقت في آب الماضي على تسوية جماعية بلغت قيمتها 1.5 مليار دولار، في أكبر تسوية من نوعها في قضايا حقوق النشر.

