تقنية روسية جديدة للقضاء على البكتيريا الخطيرة

أعلن علماء في جامعة تفير الروسية تطوير تقنية مبتكرة لإنتاج جيل جديد من الطلاءات النحاسية المضادة للبكتيريا على أسطح الفولاذ المقاوم للصدأ، باستخدام الطباعة ثلاثية الأبعاد بالليزر والنمذجة الحاسوبية.

وأوضح للجامعة أن الطلاءات الجديدة قادرة على التام على البكتيريا الخطيرة خلال ساعة واحدة من ملامستها للسطح، ما يفتح آفاقًا واسعة لاستخدامها في مجالات الطب والنقل والأماكن العامة.

وحسب القائمين على المشروع، فإن التقنية تعتمد على دمج مسحوق بالليزر (L-PBF)، وهي طريقة تتيح صهر النحاس بدقة عالية على سطح الفولاذ المقاوم للصدأ من نوع 304، مع استهلاك اقتصادي للمواد وضمان التصاق قوي وخلو الطلاء من العيوب.

وأشار باحثو الجامعة إلى أن الأسطح التي يلمسها الناس يوميًا، مثل مقابض الأبواب والدرابزين والمعدات الطبية، تشكل بيئة رئيسية لانتقال العدوى، مؤكدين أن النحاس معروف بخصائصه المضادة للميكروبات، إلا أن الطرق التقليدية لإنتاج طلاءاته مكلفة وقد تؤثر سلبًا في الخصائص الميكانيكية للمعدات.

وأجرى العلماء دورة بحثية متكاملة شملت الطباعة ثلاثية الأبعاد، وتحليل البنية المجهرية، ونمذجة الديناميكا الجزيئية، حيث أظهرت النتائج أن التسخين والتبريد فائقَي السرعة يؤديان إلى انتشار النحاس على سطح الفولاذ مكوّنًا ما يُعرف بـ«جزر النحاس»، ذات التأثير المضاد للبكتيريا.

وأكدت الاختبارات البيولوجية فعالية الطلاءات المطوّرة، إذ تمكنت من القضاء الكامل على بكتيريا الإشريكية القولونية وبكتيريا أسينيتوباكتر بوماني خلال ساعة واحدة.