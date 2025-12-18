هل ينجح العلماء في ابتكار روبوت قادر على الحمل والولادة؟

أعلنت "كايوا تكنولوجي" تطوير أول في العالم مزود برحم صناعي يمكنه حمل الجنين لمدة تصل إلى 9 أشهر ومن ثم ولادته، في خطوة قد تحدث ثورة في مجال الإنجاب والخصوبة.

ويحاكي الروبوت مراحل الحمل الطبيعية بدقة، إذ يعيش الجنين في سائل صناعي يغذيه عبر أنبوب يحاكي الحبل السري، كما تم تزويده بوسائل أمنيوسي اصطناعية لتقليد البيئة الواقعية للرحم.

ويؤكد مؤسس الشركة، الدكتور تشيفنغ، أن التقنية وصلت إلى مرحلة النضج الجاهزة للتجارب الأولية، وأنهم بصدد إعداد الروبوت لاستقبال الجنين ضمن إطار قانوني مناسب في مقاطعة الصينية.

ويشير الخبراء إلى أن هذا الابتكار لا يهدف إلى تسهيل الحمل للنساء فحسب، بل يتيح إمكانية الإنجاب للأشخاص الذين يعانون من مشاكل خصوبة أو النساء اللواتي لا يمكنهن الحمل بشكل طبيعي، كما يقلل المخاطر الصحية المرتبطة بالحمل التقليدي ويوفر متابعة دقيقة لنمو الجنين طوال فترة الحمل.