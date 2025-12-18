تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

هل ينجح العلماء في ابتكار روبوت قادر على الحمل والولادة؟

Lebanon 24
18-12-2025 | 01:30
A-
A+
Doc-P-1456780-639016438134828046.png
Doc-P-1456780-639016438134828046.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger

أعلنت شركة التكنولوجيا الصينية "كايوا تكنولوجي" تطوير أول روبوت في العالم مزود برحم صناعي يمكنه حمل الجنين لمدة تصل إلى 9 أشهر ومن ثم ولادته، في خطوة قد تحدث ثورة في مجال الإنجاب والخصوبة.

ويحاكي الروبوت مراحل الحمل الطبيعية بدقة، إذ يعيش الجنين في سائل صناعي يغذيه عبر أنبوب يحاكي الحبل السري، كما تم تزويده بوسائل أمنيوسي اصطناعية لتقليد البيئة الواقعية للرحم.

ويؤكد مؤسس الشركة، الدكتور تشانغ تشيفنغ، أن التقنية وصلت إلى مرحلة النضج الجاهزة للتجارب الأولية، وأنهم بصدد إعداد الروبوت لاستقبال الجنين البشري ضمن إطار قانوني مناسب في مقاطعة قوانغدونغ الصينية.

ويشير الخبراء إلى أن هذا الابتكار لا يهدف إلى تسهيل الحمل للنساء فحسب، بل يتيح إمكانية الإنجاب للأشخاص الذين يعانون من مشاكل خصوبة أو النساء اللواتي لا يمكنهن الحمل بشكل طبيعي، كما يقلل المخاطر الصحية المرتبطة بالحمل التقليدي ويوفر متابعة دقيقة لنمو الجنين طوال فترة الحمل.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
تحذيرات دولية.. هل ينجح تقسيم غزة؟
lebanon 24
Lebanon24
18/12/2025 10:51:22 Lebanon 24 Lebanon 24
هل تنجح باريس في تجنيب لبنان الحرب المحتومة؟
lebanon 24
Lebanon24
18/12/2025 10:51:22 Lebanon 24 Lebanon 24
هل تنجح واشنطن في جمع السيسي ونتنياهو على طاولة واحدة؟
lebanon 24
Lebanon24
18/12/2025 10:51:22 Lebanon 24 Lebanon 24
العهد وتحديات التفاوض وتسليم السلاح ..هل تنجح المهمة؟
lebanon 24
Lebanon24
18/12/2025 10:51:22 Lebanon 24 Lebanon 24

شركة التكنولوجيا

قوانغدونغ

الصينية

البشري

تشانغ

العلم

روبوت

الصين

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:45 | 2025-12-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:46 | 2025-12-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:31 | 2025-12-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:00 | 2025-12-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:22 | 2025-12-17 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
Lebanon24
03:34 | 2025-12-18
Lebanon24
00:20 | 2025-12-18
Lebanon24
23:58 | 2025-12-17
Lebanon24
23:00 | 2025-12-17
Lebanon24
16:30 | 2025-12-17
Lebanon24
16:26 | 2025-12-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24