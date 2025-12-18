تحديث كبير لـ ChatGPT

حصل تطبيق ChatGPT على هواتف iOS وأندرويد على تحديث كبير يضيف ميزة "المحادثات المتفرعة"، ما يتيح للمستخدمين تنظيم محادثاتهم الطويلة واستكشاف أفكار جديدة بسهولة، من دون فقدان تسلسل الحوار.

وتتيح الميزة الجديدة للمستخدمين الضغط مطولًا على أي رسالة داخل المحادثة، ثم اختيار إنشاء فرع في محادثة جديدة، ما يسمح بإنشاء مسارات متعددة تنطلق من السياق الأصلي نفسه، من دون فقدان التسلسل الأساسي للحوار.



ويساعد هذا التحديث على استكشاف أفكار مختلفة، أو متابعة جوانب متعددة من ، أو إجراء تجارب متنوعة، من دون تداخل المواضيع داخل المحادثة الواحدة. (إرم نيوز)