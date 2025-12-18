تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
تكنولوجيا وعلوم
"ميتا" تعتزم إطلاق نظام تحقق جديد من العمر
Lebanon 24
18-12-2025
|
08:57
أعلنت شركة "ميتا"، المالكة لمنصات التواصل الاجتماعي الكبرى مثل "
فيسبوك
" و"إنستغرام"، عن خطتها لإطلاق نظام موحد للتحقق من العمر بهدف الامتثال لتشريعات حماية الأطفال المتزايدة في عدد من الدول حول العالم.
ويمثل هذا التحول خطوة مهمة في سياسات التحقق من العمر الرقمي استجابة لضغوط تنظيمية متزايدة على شركات التقنية الكبرى لحماية الفئات العمرية الأقل سنًّا من المحتوى الضار.
والنظام الجديد الذي تعتمده شركة "ميتا" يُعرف باسم AgeKey، وهو مبادرة تقنية تسمح للمستخدمين بالتحقق من عمرهم مرة واحدة ومن ثم إعادة استخدام التحقق نفسه عبر مختلف التطبيقات والخدمات التي تعتمد النظام.
ويستخدم هذا النظام تطورات تقنية مشابهة لمعايير passkey الحديثة، ما يقلل الحاجة إلى إدخال بيانات شخصية متكررة ويحد من التدخل في خصوصية المستخدمين.
وتعمل "ميتا" على تطوير هذا النظام بالتعاون مع شركة ناشئة في
سنغافورة
تُدعى K‑ID، ومن المتوقع أن تبدأ عملية التطبيق في عدد من البلدان في عام 2026. (ارم نيوز)
