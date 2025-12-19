غوغل تغيّر شكل الإيموجي… وتصاميم أندرويد تقترب من أبل

أدخلت شركة تعديلات جديدة على مجموعة الرموز التعبيرية ضمن التحديث التجريبي 16 QPR3 المخصص لهواتف Google Pixel، شملت تحديث تصاميم عدد من رموز الوجوه وإضافة رموز جديدة متوافقة مع Unicode 17.0.



وشملت التغييرات رموزًا مثل الوجه الذائب، والوجه الزافر، والوجه الباكي بصوت عالٍ، والوجه البارد، حيث جاءت التعديلات طفيفة ومالت نحو تصميم أبسط وأكثر هدوءًا. ولاحظ مستخدمون أن بعض الرموز باتت أقرب في شكلها إلى تصميم أبل، في توجه يبدو متعمّدًا لتوحيد التجربة البصرية بين الأنظمة.



وتُظهر التعديلات انتقال غوغل من تصاميم أكثر حيوية إلى أسلوب أكثر تحفظًا، مألوف لمستخدمي آيفون وسامسونغ.





