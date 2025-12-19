تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
غوغل تغيّر شكل الإيموجي… وتصاميم أندرويد تقترب من أبل

Lebanon 24
19-12-2025 | 23:00
أدخلت شركة غوغل تعديلات جديدة على مجموعة الرموز التعبيرية ضمن التحديث التجريبي android 16 QPR3 المخصص لهواتف Google Pixel، شملت تحديث تصاميم عدد من رموز الوجوه وإضافة رموز جديدة متوافقة مع Unicode 17.0.

وشملت التغييرات رموزًا مثل الوجه الذائب، والوجه الزافر، والوجه الباكي بصوت عالٍ، والوجه البارد، حيث جاءت التعديلات طفيفة ومالت نحو تصميم أبسط وأكثر هدوءًا. ولاحظ مستخدمون أن بعض الرموز باتت أقرب في شكلها إلى تصميم أبل، في توجه يبدو متعمّدًا لتوحيد التجربة البصرية بين الأنظمة.

وتُظهر التعديلات انتقال غوغل من تصاميم أكثر حيوية إلى أسلوب أكثر تحفظًا، مألوف لمستخدمي آيفون وسامسونغ.

جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24