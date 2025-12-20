تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
تكنولوجيا وعلوم

دراسة تكشف.. الزمن على المريخ أسرع من الأرض

Lebanon 24
20-12-2025 | 01:00
بينت دراسة علمية أنجزها باحثان من المعهد الوطني للمعايير والتكنولوجيا (NIST) في الولايات المتحدة أن الساعات على سطح كوكب المريخ تسير، في المتوسط أسرع بنحو 477 ميكروثانية في اليوم مقارنة بالساعات على كوكب الأرض، نتيجة لاختلاف شدة الجاذبية بين الكوكبين وتأثيراتها على مرور الزمن.

وأشارت الدراسة إلى أن هذا الفارق الزمني، رغم ضآلته، يكتسي أهمية بالغة في سياق تنسيق الوقت بدقة عالية بين الأرض والقمر والمريخ، خاصة مع تنامي مشاريع الاستكشاف الفضائي والبعثات البشرية المستقبلية.

واعتمد الباحثان في نتائجهم على مبادئ النسبية العامة التي تبين أن الزمن يتباطأ في الحقول الجذبية الأقوى، مسجلين أن ضعف جاذبية المريخ مقارنة بالأرض، إلى جانب بعده الأكبر عن الشمس، يؤدي إلى تسارع نسبي في مرور الوقت على سطحه.

وأشارت الدراسة إلى أن قياس الزمن على المريخ يظل أكثر تعقيدا من القمر، بسبب تداخل التأثيرات الجذبية لكل من الشمس والأرض والقمر والمريخ، إضافة إلى المدار الإهليلجي للمريخ، ما يؤدي إلى تذبذب يومي في الفارق الزمني يصل إلى مئات الميكروثواني على مدار السنة المريخية.

كما أبرزت أن السنة المريخية أطول من نظيرتها الأرضية، إذ تمتد إلى 687 يوما، فيما يزيد طول اليوم على المريخ بنحو 40 دقيقة مقارنة بيوم الأرض، وهو ما يفرض تحديات إضافية أمام أنظمة التوقيت والملاحة.
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24