"يوتيوب" تشدد إجراءاتها.. لهذا السبب

بدأت تشدد قبضتها على ما تصفه بـ"التضليل الإبداعي"، وذلك بعد تحول بعض القنوات إلى منصات تروّج لأفلام لا وجود لها عبر إعلانات مصنوعة بالذكاء الاصطناعي، مستغلة شهية الجمهور للمحتوى السينمائي، ما دفع المنصة إلى اتخاذ إجراءات حاسمة وصلت إلى إغلاق قنوات ضخمة حققت مئات الملايين من المشاهدات.



واتخذت يوتيوب إجراءات صارمة ضد قناتين اتهمتا باستخدام لإنتاج إعلانات أفلام مزيفة، حيث أكد متحدث باسم يوتيوب لموقع CNET إغلاق قناتي "Screen Culture" و"KH "، وفقاً لتقرير موقع Deadline.



وبحسب المصدر، بلغ عدد مشتركي القناتين، اللتين مقرهما وجورجيا، نحو مليوني مشترك، وقد حققتا معاً أكثر من مليار مشاهدة، وتأتي هذه الخطوة بعد أن أوقفت المنصة الإعلانات على قناتي كلتشر، وكي إتش ستوديو، في وقت سابق من هذا العام.



