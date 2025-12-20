تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
20
o
بيروت
19
o
طرابلس
18
o
صور
17
o
جبيل
18
o
صيدا
21
o
جونية
17
o
النبطية
17
o
زحلة
13
o
بعلبك
6
o
بشري
13
o
بيت الدين
11
o
كفردبيان
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
تكنولوجيا وعلوم
"يوتيوب" تشدد إجراءاتها.. لهذا السبب
Lebanon 24
20-12-2025
|
03:00
بدأت
يوتيوب
تشدد قبضتها على ما تصفه بـ"التضليل الإبداعي"، وذلك بعد تحول بعض القنوات إلى منصات تروّج لأفلام لا وجود لها عبر إعلانات مصنوعة بالذكاء الاصطناعي، مستغلة شهية الجمهور للمحتوى السينمائي، ما دفع المنصة إلى اتخاذ إجراءات حاسمة وصلت إلى إغلاق قنوات ضخمة حققت مئات الملايين من المشاهدات.
واتخذت يوتيوب إجراءات صارمة ضد قناتين اتهمتا باستخدام
الذكاء الاصطناعي
لإنتاج إعلانات أفلام مزيفة، حيث أكد متحدث باسم يوتيوب لموقع CNET إغلاق قناتي "Screen Culture" و"KH
studio
"، وفقاً لتقرير موقع Deadline.
وبحسب المصدر، بلغ عدد مشتركي القناتين، اللتين مقرهما
الهند
وجورجيا، نحو مليوني مشترك، وقد حققتا معاً أكثر من مليار مشاهدة، وتأتي هذه الخطوة بعد أن أوقفت المنصة الإعلانات على قناتي
سكرين
كلتشر، وكي إتش ستوديو، في وقت سابق من هذا العام.
