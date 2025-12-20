بالفيديو...تسلا تستعرض مستقبل الروبوتات البشرية عبر «أوبتيموس»

أعلنت شركة ، عن عرض روبوتها الشبيه بالبشر «أوبتيموس» أمام الجمهور في العاصمة ، حيث ظهر وهو يوزّع الفشار على الزوار داخل سوق في مركز التسوق «إل بي 12»، المعروف باسم «مول برلين».

وظهر الروبوت وهو يلتقط علب الفشار الصغيرة ويملأها ثم يقدمها للزوار، وسط اصطفاف طوابير طويلة لمشاهدته. ولم يتضح، كما في عروض سابقة لتسلا، مدى اعتماد «أوبتيموس» على التشغيل الذاتي أو ما إذا كان خاضعًا للتحكم عن بعد جزئيًا.

ويأتي في وقت يتوقع فيه تراجع مبيعات سيارات مجددًا هذا العام، حيث يؤكد الرئيس التنفيذي للشركة أن مستقبل تسلا يكمن في سيارات الأجرة ذاتية القيادة «الروبوتاكسي» والروبوتات الشبيهة بالبشر.

وتوقع أن يتجاوز عدد الروبوتات عدد البشر في ، معتبرًا أن السيارات ذاتية القيادة والروبوتات ستقود إلى «عالم بلا فقر» مع إتاحة أفضل رعاية طبية للجميع، مشيرًا إلى أن «أوبتيموس سيكون جراحًا مذهلًا».

وأوضح ماسك أنه يأمل في بدء إنتاج الروبوتات بحلول نهاية العام المقبل.

وفي المقابل، أفادت تقارير إعلامية بأن بعض هذه الروبوتات يتم التحكم بها عن بعد خلال العروض، خاصة بعد تداول مقطع فيديو يظهر سقوط «أوبتيموس» خلال فعالية في مدينة ميامي، دون تعليق رسمي من شركة تسلا.