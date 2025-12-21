تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
إسحاقمان: بلو مون تتصدر سباق هبوط أرتميس!

Lebanon 24
21-12-2025 | 01:07
أكد مدير ناسا الجديد جاريت إسحاقمان في حديثه مع بلومبرج بعد مصادقة مجلس الشيوخ على تعيينه بيوم واحد، أن "الأهداف الاستراتيجية" تتقدم على مواعيد العقود.

وأضاف "لا أعتقد أن أياً من البائعين أغفل أن المركبة الهابطة المتاحة أولاً لضمان تحقيق أميركا أهدافها على سطح القمر هي التي سنختارها".

بهذا تحول برنامج أرتميس إلى سباق محموم، إذ استفادت مركبة بلو مون من بلو أوريجين من تأخيرات ستار شيب لتصبح الأولى في مهمة أرتميس 3 عام 2027 بدلاً من سبيس إكس.

من جهة أخرى، شن إيلون ماسك هجوماً لاذعاً على ديفيد دافي عبر وسائل التواصل، واصفاً إياه بـ"الأحمق"، مؤكداً أن سبيس إكس ستُكمل مهمة القمر بشكل مستقل.

ويتنافس الاثنان كرائدتين: سبيس إكس بستار شيب إتش إل إس (هبوط عمودي ضخم قابل لإعادة الاستخدام)، وبلو أوريجين بالقمر الأزرق (هبوط متعدد المراحل دقيق).

يزداد الضغط بأمر تنفيذي من ترامب يطالب بقاعدة قمرية دائمة ومفاعلات نووية عاملة على القمر بحلول 2030.
