تكنولوجيا وعلوم

ترجمة فورية في واتساب.. خطوة بخطوة!

Lebanon 24
21-12-2025 | 01:10
يُحدث واتساب ثورة في التواصل العابر للغات بميزة ترجمة الرسائل الفورية، التي أصبحت متاحة تدريجياً لمستخدمي آيفون وأندرويد بعد تحديث التطبيق الأخير.
فكيف تستخدم ميزة الترجمة في واتساب؟
 
الخطوة الاولى: التحديث
تأكد من أنك تستخدم أحدث إصدار من تطبيق واتساب على جهاز آيفون أو جهاز أندرويد الخاص بك.

يتم طرح ميزة الترجمة تدريجياً، لذا تحقق من متجر التطبيقات الخاص بك للحصول على التحديثات.

الخطوة الثانية: ترجمة الرسائل الفردية

افتح محادثة بالرسالة التي تريد ترجمتها.

اضغط مطولاً على الرسالة حتى تظهر الخيارات.

انقر على قائمة النقاط الثلاث (على نظام Android) أو قائمة السياق (على نظام iOS).

حدد "ترجمة".

سيظهر النص المترجم على الفور أسفل الرسالة الأصلية

الخطوة 3: تفعيل الترجمة التلقائية (اختياري)

على نظام أندرويد، يمكنك تفعيل الترجمة التلقائية للمحادثات بأكملها.

انتقل إلى الإعدادات ← المحادثات ← الترجمة وقم بتفعيل الخيار.

اختر لغات الإدخال والإخراج المفضلة لديك.

بمجرد تفعيل هذه الميزة، ستتم ترجمة جميع الرسائل الواردة في تلك المحادثة تلقائيًا.

الخطوة الرابعة: اللغات المدعومة

يدعم تطبيق واتساب حاليًا العديد من اللغات العالمية، على الرغم من أن التوافر قد يختلف باختلاف المنطقة.

تشمل اللغات المدعومة بشكل شائع الإنجليزية والإسبانية والفرنسية والألمانية والهندية وغيرها.

الخطوة الخامسة: حالات الاستخدام

السفر إلى الخارج: فهم الرسائل المحلية على الفور.

التواصل التجاري: سد فجوات اللغة مع العملاء الدوليين.

تعلم اللغات: قارن بين النص الأصلي والنص المترجم لتحسين المهارات.

 
 
