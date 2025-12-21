تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
تكنولوجيا وعلوم

"Honor Magic V6" يقترب.. قفزة في الأداء وبطارية أكبر

Lebanon 24
21-12-2025 | 02:39
أصبحت الهواتف القابلة للطي عنواناً للتطور في التصميم والأداء، وخلال السنوات الماضية رسّخت Honor حضورها في هذه الفئة، خصوصاً مع Honor Magic V5 الذي نال استحساناً كأحد أبرز الأجهزة القابلة للطي العام الماضي. ومع اقتراب منتصف 2026، تتزايد التوقعات حول Honor Magic V6 الذي يُنتظر أن يقدم تحسينات واسعة في التجربة العامة.

وبحسب التسريبات، أبرز قفزة ستكون في المعالج، إذ يُتوقع اعتماد Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5، ما يعني أداءً أقوى في الاستخدام اليومي والألعاب وتعدد المهام. وعلى صعيد الطاقة، تُختبر نسختان من البطارية: الأولى مزدوجة بسعة 6900 ملي أمبير للأسواق الدولية، والثانية أكبر بسعة 7200 ملي أمبير للسوق الصيني، مع دعم الشحن اللاسلكي، فيما لم تتضح بعد سرعة الشحن السلكي.

أما الكاميرا، فتشير المعلومات المتداولة إلى كاميرا رئيسة بدقة 200 ميجابكسل، إلى جانب عدسة تليفوتوغرافي بيريسكوبية بتكبير بصري 3x. وفي التصميم، تتحدث المصادر عن استمرار توجه Honor نحو هيكل أنحف وأخف، مع تحسينات محتملة في مقاومة الغبار والماء لزيادة المتانة على المدى الطويل. (فوشيا)
