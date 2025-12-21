عيد الميلاد على طريقة التسعينيات.. "تيك توك" يعيد VHS والأنوار الملوّنة

زينة لامعة، مجسّمات شجرة مصنوعة يدويًا، ستائر خمريّة داكنة، ونسخة "Home Alone" على شريط فيديو: هكذا يعود "القديم" بقوة على تيك توك وفي غرف معيشة الناس، مع موجة محتوى تحتفي بالحنين إلى عقود سابقة، خصوصًا التسعينيات لدى المستخدمين الأصغر سنًا.



وبحسب ما يتداوله المحتوى على المنصة، تجاوز عدد المقاطع تحت وسم "#90sChristmas" عتبة 8000 فيديو، تتمحور حول شجر بأضواء متعددة الألوان وزينة من اللباد المصنوع يدويًا، وصولًا إلى عرض أشرطة VHS لأفلام عيد الميلاد الكلاسيكية، في فيديو حصد قرابة 4 ملايين مشاهدة.



تيك توك قال إن فيديوهات زينة عيد الميلاد ارتفعت بنسبة 100% خلال 12 شهرًا، فيما يرى مراقبون أن هذا الميل إلى الماضي يرتبط بالحاجة إلى الإحساس بالثبات وسط أجواء عدم اليقين. ويقول هيو ميتكالف من "Livingetc.com" إن الأمر ليس سعيًا وراء أحدث الصيحات بقدر ما هو بحث عن "راحة" مألوفة كانت حاضرة في زمن سابق.



وتذهب شركة "WGSN" إلى أن هذا الاتجاه جزء من حنين أوسع للتسعينيات ظهر أيضًا في الهالوين عبر تبنّي ديكور يوصف بـ"المبتذل" الذي يعيد طرح سؤال الذوق العام. كما ترى الشركة أن تأثير تيك توك على جماليات عيد الميلاد يتجاوز تأثيره على الديكور خلال بقية السنة، لأن المحتوى الاحتفالي يعتمد على ذكريات وتجارب عاشها الناس أو شاهدوها من قبل.



وفي موازاة ذلك، لفتت تقارير إلى رواج مجموعة "رالف لورين" لعيد الميلاد هذا العام، المستوحاة من ألوان عميقة وخشب فاخر وطبعات خضراء مخططة، مع انتشار نصائح على تيك توك لاقتناء قطع تمنح "الإطلالة" نفسها بكلفة أقل. وتصف "WGSN" هذا المسار بأنه توجه نحو "الكلاسيكيات الجديدة والأجواء التقليدية" في الموسم، يظهر في عناصر مثل الملابس المريحة وشموع النوافذ وأكاليل الدرابزين.



ولم يتوقف الحنين عند نهاية القرن العشرين، إذ تشير "WGSN" أيضًا إلى اهتمام بـ"تحف فخمة" مثل جوارب مخملية وأغطية للشجرة، بالتوازي مع رواج تعبيرات من نوع "عيد ميلاد نساء صغيرات" المستلهم من رواية كلاسيكية.



أما سينمائيًا، فقد عاد فيلم "The Holiday" كمصدر إلهام للديكور عبر وسم "#NancyMeyersAesthetic" الذي تجاوز 35 ألف فيديو، مع تركيز نسخته الميلادية على الدفء الداخلي والأجواء التقليدية. وفي موسيقى الموسم، يتقدم عقد آخر: أغنية "Last Christmas" لفرقة Wham! كانت الأكثر بحثًا على تيك توك هذا الشهر. (ذا غاردين)

