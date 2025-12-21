تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

عيد الميلاد على طريقة التسعينيات.. "تيك توك" يعيد VHS والأنوار الملوّنة

Lebanon 24
21-12-2025 | 02:43
A-
A+
Doc-P-1458040-639019070586761620.png
Doc-P-1458040-639019070586761620.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
زينة لامعة، مجسّمات شجرة مصنوعة يدويًا، ستائر خمريّة داكنة، ونسخة "Home Alone" على شريط فيديو: هكذا يعود عيد الميلاد "القديم" بقوة على تيك توك وفي غرف معيشة الناس، مع موجة محتوى تحتفي بالحنين إلى عقود سابقة، خصوصًا التسعينيات لدى المستخدمين الأصغر سنًا.

وبحسب ما يتداوله المحتوى على المنصة، تجاوز عدد المقاطع تحت وسم "#90sChristmas" عتبة 8000 فيديو، تتمحور حول شجر بأضواء متعددة الألوان وزينة من اللباد المصنوع يدويًا، وصولًا إلى عرض أشرطة VHS لأفلام عيد الميلاد الكلاسيكية، في فيديو حصد قرابة 4 ملايين مشاهدة.

تيك توك قال إن فيديوهات زينة عيد الميلاد ارتفعت بنسبة 100% خلال 12 شهرًا، فيما يرى مراقبون أن هذا الميل إلى الماضي يرتبط بالحاجة إلى الإحساس بالثبات وسط أجواء عدم اليقين. ويقول هيو ميتكالف من "Livingetc.com" إن الأمر ليس سعيًا وراء أحدث الصيحات بقدر ما هو بحث عن "راحة" مألوفة كانت حاضرة في زمن سابق.

وتذهب شركة "WGSN" إلى أن هذا الاتجاه جزء من حنين أوسع للتسعينيات ظهر أيضًا في الهالوين عبر تبنّي ديكور يوصف بـ"المبتذل" الذي يعيد طرح سؤال الذوق العام. كما ترى الشركة أن تأثير تيك توك على جماليات عيد الميلاد يتجاوز تأثيره على الديكور خلال بقية السنة، لأن المحتوى الاحتفالي يعتمد على ذكريات وتجارب عاشها الناس أو شاهدوها من قبل.

وفي موازاة ذلك، لفتت تقارير إلى رواج مجموعة "رالف لورين" لعيد الميلاد هذا العام، المستوحاة من ألوان عميقة وخشب فاخر وطبعات خضراء مخططة، مع انتشار نصائح على تيك توك لاقتناء قطع تمنح "الإطلالة" نفسها بكلفة أقل. وتصف "WGSN" هذا المسار بأنه توجه نحو "الكلاسيكيات الجديدة والأجواء التقليدية" في الموسم، يظهر في عناصر مثل الملابس الصوفية المريحة وشموع النوافذ وأكاليل الدرابزين.

ولم يتوقف الحنين عند نهاية القرن العشرين، إذ تشير "WGSN" أيضًا إلى اهتمام بـ"تحف فخمة" مثل جوارب مخملية وأغطية للشجرة، بالتوازي مع رواج تعبيرات من نوع "عيد ميلاد نساء صغيرات" المستلهم من رواية كلاسيكية.

أما سينمائيًا، فقد عاد فيلم "The Holiday" كمصدر إلهام للديكور عبر وسم "#NancyMeyersAesthetic" الذي تجاوز 35 ألف فيديو، مع تركيز نسخته الميلادية على الدفء الداخلي والأجواء التقليدية. وفي موسيقى الموسم، يتقدم عقد آخر: أغنية "Last Christmas" لفرقة Wham! كانت الأكثر بحثًا على تيك توك هذا الشهر. (ذا غاردين)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"أكسيوس": "تيك توك" توقّع اتفاقية بيع عملياتها بأميركا إلى تحالف استثماري أميركي
lebanon 24
Lebanon24
21/12/2025 13:06:22 Lebanon 24 Lebanon 24
"تيك توك": خفض حصة بايت دانس الصينية في الفرع الأميركي إلى 20%
lebanon 24
Lebanon24
21/12/2025 13:06:22 Lebanon 24 Lebanon 24
بيسنت: الصين وافقت على صفقة نقل ملكية "تيك توك"
lebanon 24
Lebanon24
21/12/2025 13:06:22 Lebanon 24 Lebanon 24
صفقة مرتقبة تُخرج تيك توك من السيطرة الصينية في الولايات المتحدة
lebanon 24
Lebanon24
21/12/2025 13:06:22 Lebanon 24 Lebanon 24

عيد الميلاد

درابزين

الصوفية

الصوفي

الملا

المري

بيرات

جمالي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
Lebanon24
03:51 | 2025-12-21
Lebanon24
03:00 | 2025-12-21
Lebanon24
02:39 | 2025-12-21
Lebanon24
01:10 | 2025-12-21
Lebanon24
01:07 | 2025-12-21
Lebanon24
23:00 | 2025-12-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24