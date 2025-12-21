أكثر ألعاب حظيت بأكبر عدد من اللاعبين في 2025

يبدو أن عام 2025 كان استثنائياً في عالم الألعاب، مع سباق واضح على جذب اللاعبين عبر منصات Steam وPlayStation وXbox.



تصدّرت Battlefield 6 القائمة بأكثر من 26 مليون لاعب (بما يشمل لعبة REDSEC المجانية)، فيما باعت اللعبة الأساسية وحدها أكثر من 20 مليون نسخة، مدفوعةً بالعودة إلى "جذور السلسلة" والاستجابة لرغبات اللاعبين.





وفي المركز الثاني جاءت عودة Skate التي تحولت إلى "ظاهرة ثقافية" عند إطلاقها، ووصل عدد لاعبي نسختها المجانية إلى 23 مليون لاعب في 2025. ورغم تراجع جزء من لاحقاً، ما زالت تسجل أكثر من 750 ألف مستخدم نشط يومياً مع تركيز EA على تبسيط الدخول وجذب المبدعين.





أما مفاجأة العام فكانت R.E.P.O. التي بلغت 19.6 مليون لاعب، مؤكدة أن الرعب التعاوني ليس موجة عابرة، بفضل انتشارها عبر البث المباشر وأسلوب لعب يجمع "التكتيك" بالكوميديا العفوية.





وتواصل PEAK صعودها بأكثر من 15 مليون لاعب على Steam وحدها، مستفيدة من دقة ميكانيكيات التسلق وقرب اللاعبين من بعضهم، ما حوّل التجربة الصعبة إلى لحظات كوميدية لا تنتهي.





في حلّت 26، مع استمرار قوة الترخيص والتحسينات السنوية. ويُذكر أن أكثر من 92% من لاعبيها على أجهزة الألعاب المنزلية، بينما يستحوذ PlayStation على 68% من قاعدة المستخدمين. ورغم انخفاض مبيعات نسخ PS5 وPS4 بنسبة 15% مقارنة بالعام الماضي، ارتفعت الإيرادات مع تعزيز استراتيجيات الربح ونمط Ultimate Team.





المراكز من 6 إلى 15:



(6) Monster Hunter Wilds — 10.5 مليون لاعب



(7) Schedule I — 9.8 مليون



(8) Split Fiction — 9.5 مليون



(9) Clair Obscur: E33 — 8.6 مليون



(10) Fragpunk — 8.1 مليون



(11) The Elder Scrolls IV: OR — 7.7 مليون



(12) NBA 2K26 — 7.5 مليون



(13) Hollow Knight: Silksong — 7.3 مليون



(14) Rematch — 7.3 مليون



(15) ARC Raiders — 6.7 مليون (سعودي جيمر)

