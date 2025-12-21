تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
18
o
بيروت
14
o
طرابلس
17
o
صور
15
o
جبيل
17
o
صيدا
18
o
جونية
11
o
النبطية
6
o
زحلة
5
o
بعلبك
4
o
بشري
10
o
بيت الدين
5
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
تكنولوجيا وعلوم
"فيسبوك" يختبر فرض رسوم على مشاركة الروابط الخارجية
Lebanon 24
21-12-2025
|
08:15
A-
A+
photos
0
A+
A-
تجري "
فيسبوك
" اختبارا لنظام جديد قد يغير طريقة مشاركة المحتوى بشكل جذري، من خلال دراسة فرض قيود مالية على نشر الروابط الخارجية.
وقد يشكل هذا التغيير تحديا إضافيا لوسائل الإعلام والناشرين المعتمدين على المنصة للوصول إلى الجمهور.
وأعلنت شركة "ميتا" المالكة لـ"فيسبوك" عن بدء "اختبار محدود" يسمح للمستخدمين غير المشتركين في الخدمة المدفوعة
meta verified
- التي تبدأ أسعارها من 12.99 دولارا أمريكيا شهريا - بنشر رابطين خارجيين فقط شهريا، بينما يتمتع المشتركون في الخدمة بحرية نشر غير محدودة تقريبا.
ويركز الاختبار حاليا على فئة محددة من الصفحات والملفات الشخصية التي تستخدم "الوضع الاحترافي"، وهي ميزة موجهة أساسا لمنشئي المحتوى والمؤثرين الذين يعتمدون على المنصة للربح من منشوراتهم.
وبينما تستثنى المنظمات الإخبارية حاليا من هذا الاختبار، إلا أنه يثير مخاوف الناشرين من أن يؤدي في نسخته النهائية إلى تقييد قدرة المستخدمين العاديين على مشاركة المقالات والتقارير الإخبارية بحرية، ما يؤثر على انتشار المحتوى الإعلامي. (روسيا اليوم)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
افتتاح معرض "الأرز" في الدكوانة بمشاركة فنانين ووفود رسمية
Lebanon 24
افتتاح معرض "الأرز" في الدكوانة بمشاركة فنانين ووفود رسمية
21/12/2025 21:21:27
21/12/2025 21:21:27
Lebanon 24
Lebanon 24
خلافات "فيسبوك" تتطور إلى اعتداء في بعلول
Lebanon 24
خلافات "فيسبوك" تتطور إلى اعتداء في بعلول
21/12/2025 21:21:27
21/12/2025 21:21:27
Lebanon 24
Lebanon 24
ميتا تطلق أداة "حماية محتوى فيسبوك" لمواجهة سرقة الفيديوهات على المنصتين
Lebanon 24
ميتا تطلق أداة "حماية محتوى فيسبوك" لمواجهة سرقة الفيديوهات على المنصتين
21/12/2025 21:21:27
21/12/2025 21:21:27
Lebanon 24
Lebanon 24
مفوضية الانتخابات: نسبة المشاركة النهائية في الانتخابات العراقية 56.11%
Lebanon 24
مفوضية الانتخابات: نسبة المشاركة النهائية في الانتخابات العراقية 56.11%
21/12/2025 21:21:27
21/12/2025 21:21:27
Lebanon 24
Lebanon 24
وسائل الإعلام
meta verified
روسيا اليوم
أمريكي
روسيا
باريت
دمين
تابع
قد يعجبك أيضاً
غوغل تكشف الفيديوهات المزيفة بالذكاء الاصطناعي
Lebanon 24
غوغل تكشف الفيديوهات المزيفة بالذكاء الاصطناعي
12:05 | 2025-12-21
21/12/2025 12:05:52
Lebanon 24
Lebanon 24
هواتف سامسونغ لا تُصنَّع في البلد الذي تظنه
Lebanon 24
هواتف سامسونغ لا تُصنَّع في البلد الذي تظنه
10:46 | 2025-12-21
21/12/2025 10:46:22
Lebanon 24
Lebanon 24
إيران تنفي رفع الحظر عن "تيليغرام"
Lebanon 24
إيران تنفي رفع الحظر عن "تيليغرام"
08:53 | 2025-12-21
21/12/2025 08:53:00
Lebanon 24
Lebanon 24
OnePlus تكشف عن حاسبها اللوحي الجديد
Lebanon 24
OnePlus تكشف عن حاسبها اللوحي الجديد
06:37 | 2025-12-21
21/12/2025 06:37:38
Lebanon 24
Lebanon 24
بمبلغ هائل.. مشروع مختص بالذكاء الاصطناعي ستطلقه اليابان
Lebanon 24
بمبلغ هائل.. مشروع مختص بالذكاء الاصطناعي ستطلقه اليابان
03:51 | 2025-12-21
21/12/2025 03:51:12
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
النائبة تتصل وتهدد والوزير يرد: ما تجاوبو
Lebanon 24
النائبة تتصل وتهدد والوزير يرد: ما تجاوبو
02:15 | 2025-12-21
21/12/2025 02:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الوزير وصحبه "لم يدفعوا الفاتورة"
Lebanon 24
الوزير وصحبه "لم يدفعوا الفاتورة"
01:45 | 2025-12-21
21/12/2025 01:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجآت كبيرة في قضيّة الإعلاميّة الموقوفة بتهم تجارة المخدرات... هذا ما حصل في غرفة نومها
Lebanon 24
مفاجآت كبيرة في قضيّة الإعلاميّة الموقوفة بتهم تجارة المخدرات... هذا ما حصل في غرفة نومها
07:29 | 2025-12-21
21/12/2025 07:29:49
Lebanon 24
Lebanon 24
أرقام لا تبشّر بالخير.. هذا ما يتنفسه اللبنانيون يوميا
Lebanon 24
أرقام لا تبشّر بالخير.. هذا ما يتنفسه اللبنانيون يوميا
14:39 | 2025-12-20
20/12/2025 02:39:48
Lebanon 24
Lebanon 24
كيف عاش الفنان الراحل وليد العلايلي أيامه الأخيرة؟
Lebanon 24
كيف عاش الفنان الراحل وليد العلايلي أيامه الأخيرة؟
00:50 | 2025-12-21
21/12/2025 12:50:09
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
12:05 | 2025-12-21
غوغل تكشف الفيديوهات المزيفة بالذكاء الاصطناعي
10:46 | 2025-12-21
هواتف سامسونغ لا تُصنَّع في البلد الذي تظنه
08:53 | 2025-12-21
إيران تنفي رفع الحظر عن "تيليغرام"
06:37 | 2025-12-21
OnePlus تكشف عن حاسبها اللوحي الجديد
03:51 | 2025-12-21
بمبلغ هائل.. مشروع مختص بالذكاء الاصطناعي ستطلقه اليابان
03:00 | 2025-12-21
أكثر ألعاب حظيت بأكبر عدد من اللاعبين في 2025
فيديو
بالفيديو.. أهم قطاع في لبنان على وشك الانهيار
Lebanon 24
بالفيديو.. أهم قطاع في لبنان على وشك الانهيار
15:13 | 2025-12-20
21/12/2025 21:21:27
Lebanon 24
Lebanon 24
"ما رديت خاتم الخطوبة".. نادين نسيب نجيم بأجرأ مقابلة وهذا ما قالته عن أجرها وطلاقها وعن الحب (فيديو)
Lebanon 24
"ما رديت خاتم الخطوبة".. نادين نسيب نجيم بأجرأ مقابلة وهذا ما قالته عن أجرها وطلاقها وعن الحب (فيديو)
03:08 | 2025-12-17
21/12/2025 21:21:27
Lebanon 24
Lebanon 24
في رسالة مسجلة.. الملك تشارلز يكشف عن تطور لافت في علاجه من السرطان (فيديو)
Lebanon 24
في رسالة مسجلة.. الملك تشارلز يكشف عن تطور لافت في علاجه من السرطان (فيديو)
00:21 | 2025-12-13
21/12/2025 21:21:27
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24