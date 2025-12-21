آبل تحول الرسائل الصوتية في iMessage إلى نصوص تلقائيًا

أتاحت أبل إمكانية إرسال الرسائل الصوتية على تطبيق iMessage ، ولكن أفضل ما يميزها الآن هي ميزة تحويلها إلى نص، بمجرد إرسال أو استقبال رسالة صوتية، يقوم نظام iOS بتحويل الرسالة بالكامل إلى نص مكتوب، مهما كان طولها.



وفقا لما ذكره موقع "9to5mac"، يمكنك بعد ذلك الضغط عليها وقراءة الرسالة بدلاً من الاستماع إليها، توفر هذه الميزة الكثير من الوقت، وهي دقيقة للغاية أيضًا.



- افتح محادثة مع الشخص الذي تريد مشاركة الرسالة معه.



- اضغط على زر "+" بجوار حقل النص.



- اختر "صوت".



- سيبدأ حقل النص بتسجيل رسالتك.



- اضغط على زر الإيقاف عند الانتهاء.



- اضغط على "إرسال".



بعد ذلك، يتم تحويل المحادثة إلى نص مكتوب، ويمكنك التعامل مع هذا النص المكتوب كأي نص آخر، وكذلك يمكنك نسخه ولصقه في أي مكان آخر. (اليوم السابع)

Advertisement