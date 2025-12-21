منصة ChatGPT تستقبل تطبيقات جديدة

لم يعد ChatGPT مجرد دردشة، بل أصبح منصة متكاملة، فقد فتحت OpenAI رسميًا باب تقديم تطبيقات الطرف الثالث ضمن ChatGPT، محولةً بذلك مساعدها الذكي إلى "متجر تطبيقات" لأدوات المحادثة، يمكن للمطورين الآن تقديم تطبيقاتهم للمراجعة وإمكانية إدراجها، مما يُشير إلى مرحلة جديدة هامة في تطور ChatGPT من مُولِّد نصوص ذكي إلى مركز إنتاجية متكامل.وقد كشف الإعلان عن دليل تطبيقات جديد يُمكن الوصول إليه من خلال قائمة أدوات ChatGPT، تتيح هذه الميزة للمستخدمين تصفح وتثبيت التطبيقات التي تتكامل مباشرةً مع محادثاتهم، مما يُضيف إمكانيات جديدة مثل حجز السفر، والبحث عن العقارات، وتصميم الرسومات، أو حتى طلب البقالة، كل ذلك دون مغادرة المحادثة.وتأتي هذه الخطوة استكمالًا لإطلاق OpenAI في أكتوبر الماضي لتكاملات مبكرة مع شركاء بارزين مثل Expedia وSpotify وZillow وCanva، مما أتاح للمستخدمين فرصة الاطلاع على كيفية تعامل ChatGPT مع المهام المعقدة في الوقت الفعلي، أصبحت هذه الإمكانية متاحة الآن لأي مطور يرغب في إنشاء ونشر تطبيق داخل ChatGPT.بالنسبة للمطورين، يُمثل هذا بداية نوع جديد من سوق ، أعلنت OpenAI أن حزمة تطوير البرمجيات (SDK) الخاصة بها، والتي لا تزال في مرحلة تجريبية، توفر الأدوات اللازمة لإنشاء واختبار وتحسين التطبيقات لـ ChatGPT، تستطيع هذه التطبيقات إثراء المحادثات بإجراءات مخصصة، مثل تحويل مخطط مكتوب إلى عرض تقديمي أو مساعدة المستخدمين في العثور على شقة جديدة، وكل ذلك مدعوم بالذكاء الاصطناعي.وبعد أن يُنشئ المطورون تطبيقاتهم، يمكنهم تقديمها عبر منصة مطوري OpenAI، حيث ستتم مراجعة الطلبات للتأكد من سلامتها وموثوقيتها وتجربة المستخدم الشاملة، ستظهر التطبيقات المعتمدة بعد ذلك في دليل ChatGPT الجديد ليتمكن المستخدمون من اكتشافها واستخدامها مباشرةً.وفقًا لـ OpenAI، فإن الهدف هو جعل ChatGPT "أكثر فائدة وتفاعلية وارتباطًا بالعالم الحقيقي"، تتوقع الشركة إطلاق الدفعة الأولى من التطبيقات المعتمدة خلال العام المقبل، مع توسيع نطاق ما يمكن للمستخدمين فعله داخل نافذة الدردشة تدريجيًا.إنها رؤيةٌ قد تُطمس الحدود بين روبوت الدردشة ونظام التشغيل، حيث قد يعني كتابة سؤالٍ تشغيل تطبيق، أو إنجاز مهمة، أو تفعيل إجراء تلقائيًا.يشير هذا التحديث أيضًا إلى طموح OpenAI الأوسع: جعل ChatGPT الواجهة الافتراضية لأكثر إجراءات شيوعًا، فبدلًا من التنقل بين علامات تبويب المتصفح، سيتمكن المستخدمون من حجز الرحلات، والتسوق، والتعلم، أو إنشاء المحتوى، كل ذلك من خلال محادثة طبيعية، تُحاكي هذه الاستراتيجية بدايات متاجر تطبيقات الهواتف الذكية، ولكن هذه المرة، "الأداة" هي نافذة الدردشة، من خلال الانفتاح على مطوري الطرف الثالث، تراهن OpenAI على أن مستخدميها سيقضون وقتًا أطول داخل ChatGPT، مما يزيد من التفاعل والاحتفاظ بالمستخدمين.بالنسبة للمستخدمين العاديين، هذا يعني أن ChatGPT على وشك أن يصبح أكثر بكثير من مجرد شريك محادثة، تخيل أنك تتحدث عن رحلة نهاية أسبوع، وتحصل فورًا على خيارات رحلات طيران من Expedia، وقوائم تشغيل من Spotify، واقتراحات فنادق من Zillow، كل ذلك في محادثة واحدة.رغم أن شركة OpenAI لم تؤكد بعد ما إذا كان بإمكان المطورين تحقيق الربح من تطبيقات ChatGPT الخاصة بهم، إلا أن النظام البيئي الجديد يمهد الطريق لذلك، وباختصار، إنها بداية لإنترنت مصغر مدعوم بتقنية ChatGPT، حيث يصبح برنامج الدردشة الآلي واجهةً للعديد من الخدمات. (اليوم السابع)