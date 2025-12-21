تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

هجوم إلكتروني عالمي يهدد شركات وحكومات باستخدام VPN

Lebanon 24
21-12-2025 | 16:08
A-
A+
Doc-P-1458278-639019554199574772.jpg
Doc-P-1458278-639019554199574772.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
رصدت شركة الأمن السيبراني GreyNoise حملة مُستهدفة تستهدف البنية التحتية لشبكات VPN حول العالم، وتستخدم هذه الهجمات أسلوب يُمكن أن يُتيح الوصول إلى آلاف الأجهزة في حال نجاحه، وذلك في فترة زمنية قصيرة.

وفقا لما ذكره موقع "Phone arena"، تستهدف هذه الهجمات، التي تنطلق في معظمها من ألمانيا، البنية التحتية لشبكات VPN الموجودة في الولايات المتحدة والمكسيك وباكستان، ويتم استخدام أكثر من 10,000 عنوان IP فريد، وتستهدف هذه الهجمات شبكات VPN الخاصة بالشركات، وقد رصدت GreyNoise أكثر من 1.7 مليون جلسة خلال 16 ساعة، في محاولةٍ للوصول إلى هذه الشبكات.

ويهدف الهجوم إلى الوصول إلى أكبر عددٍ ممكن من حسابات الموظفين، مما يُتيح للمهاجمين انتحال شخصياتهم، وربما التورط في التجسس أو التخريب المؤسسي، كما يُعرّض هذا الهجوم الملكية الفكرية للسرقة، وإذا كانت هذه الهجمات جزءًا من حملة أوسع، أو تستهدف شركات تابعة للحكومات، فقد تُشكل خطرًا جسيمًا على الأمن القومي.

يستخدم هذا الهجوم استراتيجية تسمى "رش كلمات المرور"، بدلًا من الهجوم العنيف الذي يُتوقع عادةً في مثل هذه الحالات، وعند استخدام الهجوم العنيف لاختراق نظام ما، يستهدف المهاجمون عددًا محدودًا من الأنظمة، ثم يقضون وقتًا طويلًا في تجربة مئات الآلاف، إن لم يكن ملايين، من تركيبات كلمات المرور المختلفة، أما رش كلمات المرور، فهو استهداف المهاجمين لعدد كبير من أجهزة الكمبيوتر، وتجربة كلمات المرور الشائعة فقط قبل الانتقال إلى الهدف التالي.
قد تكون هذه الطريقة ناجحة جدًا، حيث يستخدم الكثيرون كلمات مرور بسيطة على أجهزة الكمبيوتر الشخصية والعملية، وفي الواقع، تعرضت أنظمة الحكومة الأمريكية الأكثر حساسية للاختراق في الماضي بسبب هجمات رش كلمات المرور.

على الرغم من أن هذا الهجوم يستهدف أنظمة VPN الخاصة بالشركات بدلًا من الأنظمة الشخصية، إلا أنه من الأفضل دائمًا توخي الحذر، فعلى سبيل المثال، يُعد تجنب استخدام كلمات المرور الشائعة على أنظمتك ممارسةً جيدةً عمومًا، حتى وإن لم يتم الإبلاغ عنها حاليًا، فمن المؤكد أن هناك العديد من الهجمات المماثلة التي تستهدف أنظمة الحواسيب الشخصية في هذه اللحظة.

كما أن استخدام شبكة افتراضية خاصة (VPN) لتصفح الإنترنت يُحسّن من حمايتك، إذ تصبح جميع بياناتك غير قابلة للقراءة لأي شخص يحاول التجسس عليها ولكن عليك توخى الحذر بشأن كلمات المرور. (اليوم السابع)
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
تحذير عاجل.. تصيّد إلكتروني جديد يهدد المستخدمين!
lebanon 24
Lebanon24
22/12/2025 01:23:55 Lebanon 24 Lebanon 24
هجوم إلكتروني يهز فرنسا ويطال ملفات سرية لوزارة الداخلية!
lebanon 24
Lebanon24
22/12/2025 01:23:55 Lebanon 24 Lebanon 24
فايننشال تايمز: البرلمان الألماني تعرض لهجوم إلكتروني خلال زيارة زيلينسكي
lebanon 24
Lebanon24
22/12/2025 01:23:55 Lebanon 24 Lebanon 24
روسيا: أي وقف إطلاق نار وهمي في أوكرانيا يهدد بإشعال نزاع عالمي
lebanon 24
Lebanon24
22/12/2025 01:23:55 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

تم الإبلاغ عنها

الملكية الفكرية

الأمن القومي

الأمريكية

ألمانيا

المكسيك

أمريكي

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
Lebanon24
14:27 | 2025-12-21
Lebanon24
12:05 | 2025-12-21
Lebanon24
10:46 | 2025-12-21
Lebanon24
08:53 | 2025-12-21
Lebanon24
08:15 | 2025-12-21
Lebanon24
06:37 | 2025-12-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24