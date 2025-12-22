مهمة صاروح فضائي ياباني مهددة.. والسبب؟

أطلقت صاروخ النقل H3 من مركز تانيغاشيما ، وعلى متنه قمر صناعي جديد من طراز "ميتشيبكي"مخصص لنظام تحديد المواقع الياباني.

ووفق ما أفادت به الوكالة، تم تنفيذ الإقلاع وفق الخطة، وانفصلت المرحلة الأولى من الصاروخ في الوقت المحدد دون أي مشكلات تقنية. إلا أن محرك المرحلة الثانية توقّف قبل الأوان، ما أثار شكوكاً حول قدرة الصاروخ على وضع القمر الصناعي في مداره المستهدف.

وبناءً على ذلك، أعلنت JAXA فتح تحقيق فوري لتحديد أسباب العطل، بينما لا يزال مصير القمر الصناعي غير واضح. ويُعد هذا الحادث الأحدث في سلسلة تأخيرات طالت المهمة؛ إذ كان من المقرَّر إطلاق الصاروخ في أوائل ديسمبر، لكنه تأجّل أولًا بسبب عطل في المعدات على متن الصاروخ، ثم تأجّل مجددًا في 17 كانون الأول جرّاء مشكلات في البنية التحتية الأرضية.

ويأتي هذا الإطلاق ضمن خطة اليابان لإكمال كوكبة أقمار "ميتشيبكي" بحلول شباط 2026، حين يُفترض أن يصبح نظام QZSS جاهزًا للعمل بكامل طاقته دون الاعتماد على نظام GPS الأمريكي. ويُتيح هذا النظام دقة تصل إلى بضعة سنتيمترات في تحديد المواقع — متفوقًا على دقة GPS البالغة عدة أمتار — كما يدعم إرسال تنبيهات سريعة بشأن الزلازل والكوارث الطبيعية، لا سيما في المناطق ذات التغطية المحدودة.