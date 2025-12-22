تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
متفرقات
تسريب القرن الموسيقي… و"سبوتيفاي" تقرّ: طرف ثالث اخترق الأنظمة
Lebanon 24
22-12-2025
|
15:01
أثار تسريب ضخم لبيانات مرتبطة بمنصة "سبوتيفاي" جدلًا واسعًا، بعد تقارير عن سحب ما يقارب 300 تيرابايت من البيانات في واحدة من أكبر عمليات جمع البيانات غير المصرّح بها التي تطال خدمات بث الموسيقى.
وبحسب المعطيات، شمل التسريب نحو 256 مليون سجل من البيانات الوصفية للمقاطع الموسيقية، إضافة إلى عشرات ملايين الملفات الصوتية، من دون نشر المحتوى الصوتي حتى الآن، إذ اقتصر ما ظهر للعلن على الـMetadata فقط. وأقرت "سبوتيفاي" بوقوع الحادثة، موضحة أن طرفًا ثالثًا استغل وسائل غير مشروعة للالتفاف على أنظمة الحماية الرقمية، وأعلنت فتح تحقيق داخلي.
في المقابل، لم تُسجّل أي شكاوى من المستخدمين تتعلق بتسريب بيانات شخصية أو اختراق حسابات، ما يشير إلى أن الحادثة طالت محتوى المنصة وبنيتها التقنية أكثر من المشتركين أنفسهم.
غير أن المخاوف تتركز على التداعيات المستقبلية، إذ يرى مراقبون أن حجم البيانات المسحوبة قد يتيح نظريًا بناء منصة بث موسيقي موازية، مع بقاء حقوق
الملكية الفكرية
العائق الأساسي. كما أعادت الحادثة الجدل حول الخط الفاصل بين حفظ المحتوى الثقافي والقرصنة الرقمية، وسلطت الضوء على هشاشة أرشيفات المنصات الكبرى رغم تطور أنظمة الحماية.
مواضيع ذات صلة
بعد 23 قرناً.. ألمع مذنَّب في القرن العشرين سيعود إلى النظام الشمسي
Lebanon 24
بعد 23 قرناً.. ألمع مذنَّب في القرن العشرين سيعود إلى النظام الشمسي
23/12/2025 03:58:15
23/12/2025 03:58:15
Lebanon 24
Lebanon 24
تعود للقرن الثالث قبل الميلاد… اكتشاف آثار مدينة قديمة في أوزبكستان!
Lebanon 24
تعود للقرن الثالث قبل الميلاد… اكتشاف آثار مدينة قديمة في أوزبكستان!
23/12/2025 03:58:15
23/12/2025 03:58:15
Lebanon 24
Lebanon 24
طلاب "بيت الموسيقى" في عكّار في أمسية من التراث المشرقي
Lebanon 24
طلاب "بيت الموسيقى" في عكّار في أمسية من التراث المشرقي
23/12/2025 03:58:15
23/12/2025 03:58:15
Lebanon 24
Lebanon 24
"لبنان 24": قوات العدوّ الإسرائيليّ أطلقت النار من موقعيّ الرمثا ورويسة القرن باتّجاه مزرعة بسطرة جنوب بلدة كفرشوبا
Lebanon 24
"لبنان 24": قوات العدوّ الإسرائيليّ أطلقت النار من موقعيّ الرمثا ورويسة القرن باتّجاه مزرعة بسطرة جنوب بلدة كفرشوبا
23/12/2025 03:58:15
23/12/2025 03:58:15
Lebanon 24
Lebanon 24
الذكاء الاصطناعي الصيني يدخل السيارات… وأمن الدول على المحك
Lebanon 24
الذكاء الاصطناعي الصيني يدخل السيارات… وأمن الدول على المحك
12:56 | 2025-12-22
22/12/2025 12:56:57
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد تفوقها علىChatGPT.. هل تهيمن غوغل على سباق الذكاء الاصطناعي؟
Lebanon 24
بعد تفوقها علىChatGPT.. هل تهيمن غوغل على سباق الذكاء الاصطناعي؟
10:26 | 2025-12-22
22/12/2025 10:26:59
Lebanon 24
Lebanon 24
تحذيرات من عواصف مغناطيسية قد تضرب الأرض
Lebanon 24
تحذيرات من عواصف مغناطيسية قد تضرب الأرض
08:11 | 2025-12-22
22/12/2025 08:11:36
Lebanon 24
Lebanon 24
"Open AI" تطلق ميزة جديدة لتكييف تفاعل "Chat GPT"
Lebanon 24
"Open AI" تطلق ميزة جديدة لتكييف تفاعل "Chat GPT"
05:55 | 2025-12-22
22/12/2025 05:55:04
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب متجر التطبيقات.. إيطاليا تغرم أبل 115 مليون دولار
Lebanon 24
بسبب متجر التطبيقات.. إيطاليا تغرم أبل 115 مليون دولار
04:43 | 2025-12-22
22/12/2025 04:43:20
Lebanon 24
Lebanon 24
بالأسماء... هؤلاء هم شهداء "غارة القنيطرة"
Lebanon 24
بالأسماء... هؤلاء هم شهداء "غارة القنيطرة"
08:50 | 2025-12-22
22/12/2025 08:50:21
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد إصابته بمرض السرطان.. فنان شهير يُقلق الجمهور بعد ظهوره على كرسي متحرك (صورة)
Lebanon 24
بعد إصابته بمرض السرطان.. فنان شهير يُقلق الجمهور بعد ظهوره على كرسي متحرك (صورة)
01:47 | 2025-12-22
22/12/2025 01:47:34
Lebanon 24
Lebanon 24
مُقرّب من خامنئي يُفجّر مفاجأة: هذه الجهّة تقف وراء وفاة الرئيس الإيرانيّ السابق ابراهيم رئيسي
Lebanon 24
مُقرّب من خامنئي يُفجّر مفاجأة: هذه الجهّة تقف وراء وفاة الرئيس الإيرانيّ السابق ابراهيم رئيسي
05:08 | 2025-12-22
22/12/2025 05:08:11
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد تضاعف الإصابات... تحذيرات عاجلة بشأن "الإنفلونزا الخارقة"
Lebanon 24
بعد تضاعف الإصابات... تحذيرات عاجلة بشأن "الإنفلونزا الخارقة"
09:15 | 2025-12-22
22/12/2025 09:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أنهى حياته بطريقة مروعة.. وفاة نجم شهير عن 46 عاماً (صورة)
Lebanon 24
أنهى حياته بطريقة مروعة.. وفاة نجم شهير عن 46 عاماً (صورة)
02:54 | 2025-12-22
22/12/2025 02:54:42
Lebanon 24
Lebanon 24
12:56 | 2025-12-22
الذكاء الاصطناعي الصيني يدخل السيارات… وأمن الدول على المحك
10:26 | 2025-12-22
بعد تفوقها علىChatGPT.. هل تهيمن غوغل على سباق الذكاء الاصطناعي؟
08:11 | 2025-12-22
تحذيرات من عواصف مغناطيسية قد تضرب الأرض
05:55 | 2025-12-22
"Open AI" تطلق ميزة جديدة لتكييف تفاعل "Chat GPT"
04:43 | 2025-12-22
بسبب متجر التطبيقات.. إيطاليا تغرم أبل 115 مليون دولار
03:04 | 2025-12-22
مهمة صاروح فضائي ياباني مهددة.. والسبب؟
هذا ما قالته إيمي سمير غانم عن رأيها في زواج حسن الرداد عليها (فيديو)
Lebanon 24
هذا ما قالته إيمي سمير غانم عن رأيها في زواج حسن الرداد عليها (فيديو)
04:14 | 2025-12-22
23/12/2025 03:58:15
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. أهم قطاع في لبنان على وشك الانهيار
Lebanon 24
بالفيديو.. أهم قطاع في لبنان على وشك الانهيار
15:13 | 2025-12-20
23/12/2025 03:58:15
Lebanon 24
Lebanon 24
"ما رديت خاتم الخطوبة".. نادين نسيب نجيم بأجرأ مقابلة وهذا ما قالته عن أجرها وطلاقها وعن الحب (فيديو)
Lebanon 24
"ما رديت خاتم الخطوبة".. نادين نسيب نجيم بأجرأ مقابلة وهذا ما قالته عن أجرها وطلاقها وعن الحب (فيديو)
03:08 | 2025-12-17
23/12/2025 03:58:15
Lebanon 24
Lebanon 24
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
