أثار تسريب ضخم لبيانات مرتبطة بمنصة "سبوتيفاي" جدلًا واسعًا، بعد تقارير عن سحب ما يقارب 300 تيرابايت من البيانات في واحدة من أكبر عمليات جمع البيانات غير المصرّح بها التي تطال خدمات بث الموسيقى.



وبحسب المعطيات، شمل التسريب نحو 256 مليون سجل من البيانات الوصفية للمقاطع الموسيقية، إضافة إلى عشرات ملايين الملفات الصوتية، من دون نشر المحتوى الصوتي حتى الآن، إذ اقتصر ما ظهر للعلن على الـMetadata فقط. وأقرت "سبوتيفاي" بوقوع الحادثة، موضحة أن طرفًا ثالثًا استغل وسائل غير مشروعة للالتفاف على أنظمة الحماية الرقمية، وأعلنت فتح تحقيق داخلي.



في المقابل، لم تُسجّل أي شكاوى من المستخدمين تتعلق بتسريب بيانات شخصية أو اختراق حسابات، ما يشير إلى أن الحادثة طالت محتوى المنصة وبنيتها التقنية أكثر من المشتركين أنفسهم.



غير أن المخاوف تتركز على التداعيات المستقبلية، إذ يرى مراقبون أن حجم البيانات المسحوبة قد يتيح نظريًا بناء منصة بث موسيقي موازية، مع بقاء حقوق العائق الأساسي. كما أعادت الحادثة الجدل حول الخط الفاصل بين حفظ المحتوى الثقافي والقرصنة الرقمية، وسلطت الضوء على هشاشة أرشيفات المنصات الكبرى رغم تطور أنظمة الحماية.

