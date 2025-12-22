تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

متفرقات

تسريب القرن الموسيقي… و"سبوتيفاي" تقرّ: طرف ثالث اخترق الأنظمة

Lebanon 24
22-12-2025 | 15:01
A-
A+
Doc-P-1458662-639020378542879658.jpg
Doc-P-1458662-639020378542879658.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أثار تسريب ضخم لبيانات مرتبطة بمنصة "سبوتيفاي" جدلًا واسعًا، بعد تقارير عن سحب ما يقارب 300 تيرابايت من البيانات في واحدة من أكبر عمليات جمع البيانات غير المصرّح بها التي تطال خدمات بث الموسيقى.

وبحسب المعطيات، شمل التسريب نحو 256 مليون سجل من البيانات الوصفية للمقاطع الموسيقية، إضافة إلى عشرات ملايين الملفات الصوتية، من دون نشر المحتوى الصوتي حتى الآن، إذ اقتصر ما ظهر للعلن على الـMetadata فقط. وأقرت "سبوتيفاي" بوقوع الحادثة، موضحة أن طرفًا ثالثًا استغل وسائل غير مشروعة للالتفاف على أنظمة الحماية الرقمية، وأعلنت فتح تحقيق داخلي.

في المقابل، لم تُسجّل أي شكاوى من المستخدمين تتعلق بتسريب بيانات شخصية أو اختراق حسابات، ما يشير إلى أن الحادثة طالت محتوى المنصة وبنيتها التقنية أكثر من المشتركين أنفسهم.

غير أن المخاوف تتركز على التداعيات المستقبلية، إذ يرى مراقبون أن حجم البيانات المسحوبة قد يتيح نظريًا بناء منصة بث موسيقي موازية، مع بقاء حقوق الملكية الفكرية العائق الأساسي. كما أعادت الحادثة الجدل حول الخط الفاصل بين حفظ المحتوى الثقافي والقرصنة الرقمية، وسلطت الضوء على هشاشة أرشيفات المنصات الكبرى رغم تطور أنظمة الحماية.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
بعد 23 قرناً.. ألمع مذنَّب في القرن العشرين سيعود إلى النظام الشمسي
lebanon 24
Lebanon24
23/12/2025 03:58:15 Lebanon 24 Lebanon 24
تعود للقرن الثالث قبل الميلاد… اكتشاف آثار مدينة قديمة في أوزبكستان!
lebanon 24
Lebanon24
23/12/2025 03:58:15 Lebanon 24 Lebanon 24
طلاب "بيت الموسيقى" في عكّار في أمسية من التراث المشرقي
lebanon 24
Lebanon24
23/12/2025 03:58:15 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": قوات العدوّ الإسرائيليّ أطلقت النار من موقعيّ الرمثا ورويسة القرن باتّجاه مزرعة بسطرة جنوب بلدة كفرشوبا
lebanon 24
Lebanon24
23/12/2025 03:58:15 Lebanon 24 Lebanon 24

متفرقات

تكنولوجيا وعلوم

الملكية الفكرية

المستقبل

طرف ثالث

تيرا

دمين

ساسي

تركي

صفية

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:50 | 2025-12-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
01:47 | 2025-12-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:08 | 2025-12-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:15 | 2025-12-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:54 | 2025-12-22 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
Lebanon24
12:56 | 2025-12-22
Lebanon24
10:26 | 2025-12-22
Lebanon24
08:11 | 2025-12-22
Lebanon24
05:55 | 2025-12-22
Lebanon24
04:43 | 2025-12-22
Lebanon24
03:04 | 2025-12-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24