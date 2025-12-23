تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

"ناسا" ترصد "تصادما كونيا" نادرا قريبا من الأرض

Lebanon 24
23-12-2025 | 01:42
A-
A+
Doc-P-1458781-639020767777135770.jfif
Doc-P-1458781-639020767777135770.jfif photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger

في حدث فلكي غير مسبوق، رصد تلسكوب هابل الفضائي التابع لوكالة ناسا الآثار المباشرة لتصادم أجسام صخرية في نظام كوكبي قريب.

 

وعندما لاحظ علماء الفلك لأول مرة جسما ساطعا في السماء، افترضوا أنه كوكب خارجي مغطى بالغبار يعكس ضوء نجمه. ولكن حين اختفى ذلك "الكوكب" وظهر جسم ساطع جديد في مكان قريب، أدرك فريق دولي من الفلكيين بمن فيهم جيسون وانغ من جامعة نورث وسترن أن ما شوهد ليس بكواكب، بل هي بقايا متوهجة لتصادم كوني.

 

فقد نتج عن تصادمين منفصلين عنيفين سحابتان مضيئتان من الحطام داخل النظام الكوكبي ذاته.

 

ويقدم هذا الاكتشاف فرصة نادرة لمراقبة عملية تشكل الكواكب في الوقت الفعلي، وفهم طبيعة المواد التي تندمج لتكوين عوالم جديدة.

 

وقال وانغ: "كان ظهور مصدر ضوئي جديد في حزام الغبار حول النجم مفاجئا تماما، لم نكن نتوقعه أبدا. فرضيتنا الرئيسية هي أننا شهدنا تصادمين بين أجرام كوكبية أولية وهي أجسام صخرية صغيرة تشبه الكويكبات خلال العقدين الماضيين. وتعد مثل هذه التصادمات نادرة جدا، وهذه أول مرة نرصد فيها حدثا مماثلا خارج نظامنا الشمسي".

 

مضيف: "دراسة تصادمات الأجرام الكوكبية الأولية مهمة لفهم آلية تكوين الكواكب، كما تساعدنا في فهم تركيب الكويكبات، وهي معلومات حيوية لبرامج الدفاع الكوكبي مثل مهمة اختبار إعادة توجيه الكويكب المزدوج (DART)".

 

وأضاف بول كالاس، عالم الفلك بجامعة كاليفورنيا في بيركلي والمؤلف الرئيسي للدراسة: "هذه أول مرة أرى فيها نقطة ضوء تظهر فجأة في نظام كوكبي خارجي. فهي غير موجودة في أي من صور هابل السابقة، ما يعني أننا شهدنا تصادما عنيفا بين جسمين ضخمين، نتج عنه سحابة حطام هائلة لا تشبه أي شيء موجود في نظامنا الشمسي اليوم".

 

ولطالما حير الجرم اللامع "فم الحوت ب" (Fomalhaut B) العلماء منذ اكتشافه عام 2008 حول النجم فم الحوت. ويبعد هذا النظام النجمي 25 سنة ضوئية فقط عن الأرض ضمن كوكبة الحوت الجنوبي (Piscis Austrinus constellation)، وهو نجم أكبر كتلة من الشمس ويحاط بنظام معقد من أحزمة الغبار.

 

وكان يعتقد أنه كوكب، لكن مراقبته المستمرة كشفت الحقيقة المذهلة: ففي عام 2023، اختفى هذا الجرم تماما، وظهر مكانه جرم جديد لامع قريب منه.

 

وكشف هذا التحول أن كلا الجرمين ليسا سوى سحب ضخمة من الغبار المتوهج، نتجت عن تصادمين منفصلين وعنيفين بين أجسام صخرية عملاقة في ذلك النظام.

 

ويعد رصد مثل هذه التصادمات حدثا نادرا جدا، حيث تشير النظريات إلى حدوثها مرة كل 100 ألف عام، ما يجعل مشاهدتين في عقدين فقط أمرا استثنائيا.

 

ويقدم هذا الاكتشاف فرصة فريدة لدراسة عملية تكون الكواكب عن قرب، لكنه يحمل أيضا تحذيرا مهما: فهو يظهر كيف يمكن لسحابة غبار ناتجة عن تصادم أن تبدو خداعة تماما ككوكب ساطع. وهذا التمييز سيكون حاسما للمهمات المستقبلية التي تبحث عن عوالم صالحة للحياة.

 

وحذر كالاس: "يبدو الجرم الثاني تماما ككوكب خارجي يعكس ضوء النجوم. ما تعلمناه من الجرم الأول هو أن سحابة غبار كبيرة يمكن أن تتخفى في صورة كوكب لسنوات عديدة. وهذا تحذير مهم للمهمات المستقبلية التي تسعى لاكتشاف كواكب خارجية بالاعتماد على الضوء المنعكس".

 

ورغم اختفاء الجرم الأول، يواصل الفريق مراقبة نظام فم الحوت، ويركز الآن على تطور الجرم الثاني. وللحصول على بيانات أدق، سيعتمد الفريق على تلسكوب جيمس ويب الفضائي وأداة كاميرا الأشعة تحت الحمراء القريبة (NIRCam)، والتي ستوفر معلومات عن لون وتركيب حبيبات الغبار في سحابة الحطام، بما قد يكشف عن وجود عناصر مثل الماء والجليد.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
اكتشاف كبير: مركبة تابعة لـ"ناسا" ترصد "برقاً مصغراً" على المريخ
lebanon 24
Lebanon24
23/12/2025 12:23:18 Lebanon 24 Lebanon 24
عمرها ملايين السنين.. ناسا ترصد "فراشة" عملاقة على المريخ
lebanon 24
Lebanon24
23/12/2025 12:23:18 Lebanon 24 Lebanon 24
"يديعوت أحرونوت": في إسرائيل لا تُرصد حاليًّا محاولات إيرانية لإحياء مشروع السلاح النووي
lebanon 24
Lebanon24
23/12/2025 12:23:18 Lebanon 24 Lebanon 24
صور أقمار صناعية ترصد مؤشرات "مقابر جماعية" في الفاشر
lebanon 24
Lebanon24
23/12/2025 12:23:18 Lebanon 24 Lebanon 24

كاليفورنيا

المستقبل

الرئيسي

الفلك

العلم

الحوت

جرمين

جامع

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
Lebanon24
04:49 | 2025-12-23
Lebanon24
03:56 | 2025-12-23
Lebanon24
23:00 | 2025-12-22
Lebanon24
15:01 | 2025-12-22
Lebanon24
12:56 | 2025-12-22
Lebanon24
10:26 | 2025-12-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24