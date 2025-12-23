هل الذكاء الاصطناعي يحميك من احتيالات عيد الميلاد الإلكترونية؟

مع اقتراب وزيادة عمليات الشراء عبر الإنترنت والتبرعات، حذر خبراء من تنامي محاولات الاحتيال الإلكتروني، مشيرين إلى أن المحتالين يستغلون هذا الموسم لاستهداف المستخدمين برسائل مشبوهة وروابط مزيفة.

وفي ظل التطور المتسارع لأدوات ، بات بإمكان المستخدمين الاستعانة بروبوتات الدردشة مثل ChatGPT وGemini للكشف عن الرسائل الاحتيالية وتحليلها. حيث يمكن لهذه الأدوات فحص محتوى الرسائل والبريد الإلكتروني والرسائل النصية، وتحديد العلامات الشائعة للاحتيال مثل لغة الاستعجال، المطالبات الغامضة بالسرية، وأخطاء لغوية متكررة.

كما تساعد تقنيات الذكاء الاصطناعي على تبسيط العروض المعقدة، والتحقق من صحة الادعاءات، وصياغة ردود آمنة على الرسائل الاحتيالية دون كشف أي معلومات شخصية، بالإضافة إلى تقديم قوائم بأكثر أساليب الاحتيال شيوعاً خلال موسم العطلات.

ويؤكد الخبراء أن الاعتماد على الذكاء الاصطناعي يشكل خط دفاع إضافياً ضد الاحتيال الإلكتروني، شريطة توخي الحذر وعدم مشاركة البيانات المالية أو الشخصية الحساسة.