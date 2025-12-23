تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

هل الذكاء الاصطناعي يحميك من احتيالات عيد الميلاد الإلكترونية؟

Lebanon 24
23-12-2025 | 04:49
A-
A+
Doc-P-1458862-639020875299540205.webp
Doc-P-1458862-639020875299540205.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger

مع اقتراب عيد الميلاد وزيادة عمليات الشراء عبر الإنترنت والتبرعات، حذر خبراء من تنامي محاولات الاحتيال الإلكتروني، مشيرين إلى أن المحتالين يستغلون هذا الموسم لاستهداف المستخدمين برسائل مشبوهة وروابط مزيفة.

وفي ظل التطور المتسارع لأدوات الذكاء الاصطناعي، بات بإمكان المستخدمين الاستعانة بروبوتات الدردشة مثل ChatGPT وGemini للكشف عن الرسائل الاحتيالية وتحليلها. حيث يمكن لهذه الأدوات فحص محتوى الرسائل والبريد الإلكتروني والرسائل النصية، وتحديد العلامات الشائعة للاحتيال مثل لغة الاستعجال، المطالبات الغامضة بالسرية، وأخطاء لغوية متكررة.

كما تساعد تقنيات الذكاء الاصطناعي على تبسيط العروض المعقدة، والتحقق من صحة الادعاءات، وصياغة ردود آمنة على الرسائل الاحتيالية دون كشف أي معلومات شخصية، بالإضافة إلى تقديم قوائم بأكثر أساليب الاحتيال شيوعاً خلال موسم العطلات.

ويؤكد الخبراء أن الاعتماد على الذكاء الاصطناعي يشكل خط دفاع إضافياً ضد الاحتيال الإلكتروني، شريطة توخي الحذر وعدم مشاركة البيانات المالية أو الشخصية الحساسة.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
احتيال جديد بالذكاء الاصطناعي: فيديوهات خطف مزيفة تهدد العائلات
lebanon 24
Lebanon24
23/12/2025 21:01:07 Lebanon 24 Lebanon 24
هل يطوي الذكاء الاصطناعي صفحة الهواتف الذكية؟
lebanon 24
Lebanon24
23/12/2025 21:01:07 Lebanon 24 Lebanon 24
هل يملك الذكاء الاصطناعي حس الفكاهة؟
lebanon 24
Lebanon24
23/12/2025 21:01:07 Lebanon 24 Lebanon 24
هل يمكن للذكاء الاصطناعي أن يحاكي الموتى حقا؟
lebanon 24
Lebanon24
23/12/2025 21:01:07 Lebanon 24 Lebanon 24

إنترنت

شيرين

تالين

العلا

روبوت

شيري

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
03:49 | 2025-12-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:27 | 2025-12-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
00:36 | 2025-12-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:50 | 2025-12-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:24 | 2025-12-23 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
Lebanon24
09:49 | 2025-12-23
Lebanon24
08:37 | 2025-12-23
Lebanon24
07:03 | 2025-12-23
Lebanon24
06:58 | 2025-12-23
Lebanon24
06:04 | 2025-12-23
Lebanon24
03:56 | 2025-12-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24