Najib Mikati
reports about lebanon أخباري
تكنولوجيا وعلوم

خوارزميات تيك توك تثير جدلاً حول خصوصية المستخدمين

Lebanon 24
23-12-2025 | 06:04
أثار تطبيق تيك توك جدلاً واسعاً بعد كشف قدراته على التنبؤ بسلوك المستخدمين ورغباتهم قبل أن يدركوها بأنفسهم، ما يثير تساؤلات حول الخصوصية والتأثير النفسي وحدود التلاعب الرقمي.

ويعتمد التطبيق على خوارزميات تعلم آلي متقدمة تحلل تفاعلات المستخدمين، بما في ذلك مدة المشاهدة والإعجابات والتعليقات والمشاركات، لبناء نموذج دقيق لاهتمامات كل مستخدم. وتستخدم الخوارزمية تقنية تعرف بـ"الأنفاق الرقمية"، حيث توجيه المستخدم تدريجياً نحو نوع محدد من المحتوى، ما يزيد من وقت المشاهدة ويخلق سلوكاً شبه إدماني.

وتشير الدراسات إلى أن تيك توك قادر على الكشف عن جوانب من شخصية المستخدم لم يكن واعياً بها، بما في ذلك ميوله ومعتقداته، ما يثير مخاوف من استغلال نقاط ضعف المستخدمين، خاصة الأطفال والمراهقين، للتأثير على سلوكهم أو تعرضهم لمحتوى ضار.

ويأتي هذا الجدل في وقت تدرس فيه عدة ولايات أمريكية فرض قيود على خوارزميات منصات التواصل الاجتماعي، فيما رفعت شركات مثل تيك توك وفيسبوك وميتا دعاوى قضائية للطعن في هذه التشريعات، معتبرة أن بعضها غير دستوري.

ويطرح الخبراء سؤالاً جوهرياً: هل المستخدمون مستعدون لمنح التطبيقات هذه القوة الكبيرة على عقولهم الباطنة، وما هي الضوابط القانونية والأخلاقية المطلوبة لضمان حماية الجمهور؟

