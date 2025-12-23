تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

تحذير من خطر QR... مسح الرموز قد يسرق بياناتك!

Lebanon 24
23-12-2025 | 06:58
A-
A+
Doc-P-1458923-639020953395226284.webp
Doc-P-1458923-639020953395226284.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger

حذر خبراء في الأمن السيبراني من تزايد عمليات الاحتيال الإلكتروني عبر رموز الاستجابة السريعة (QR)، مؤكدين أن مسح هذه الرموز في المطاعم والفنادق والأماكن العامة قد يشكل خطراً على البيانات الشخصية والحسابات الرقمية للمستخدمين.

وبحسب صحيفة نيويورك بوست، شهدت هجمات التصيد الاحتيالي المعتمدة على رموز QR ارتفاعاً ملحوظاً، حيث يقوم المحتالون باستبدال الرموز الأصلية بأخرى مزيفة تقود المستخدمين إلى مواقع إلكترونية خبيثة مصممة لسرقة كلمات المرور وبيانات الدفع.

وأوضح داستن بروير، المدير الأول لخدمات الأمن السيبراني في شركة BlueVoyant، أن خطورة هذا النوع من الاحتيال تكمن في سهولة تنفيذه وصعوبة اكتشافه، إذ يمكن للمحتالين طباعة رمز مزيف ولصقه فوق الرمز الأصلي في الأماكن العامة دون لفت الانتباه.

ولا يقتصر التهديد على الرموز المادية فقط، إذ تُستخدم رموز QR أيضاً في الرسائل الإلكترونية والإشعارات الرقمية لتأكيد الطلبات أو تتبع الشحنات، ما يوسع نطاق الاحتيال ليشمل الفضاءين الواقعي والرقمي.

من جهتها، حذرت شركة IBM من أن مختلف الفئات العمرية قد تكون عرضة لهذا النوع من الاحتيال، مشيرة إلى تسجيل لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية ارتفاعاً في البلاغات المرتبطة بعمليات خداع عبر رموز QR.

وينصح خبراء الأمن المستخدمين بتجنب مسح الرموز غير الموثوقة، وفحص أي رمز في الأماكن العامة بحثاً عن علامات تلاعب، وعدم إدخال أي معلومات حساسة إلا بعد التأكد من شرعية الموقع، إلى جانب استخدام برامج حماية محدثة لتقليل المخاطر.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
مسح واحد قد يكلّفك كل بياناتك… تصاعد خطر التصيّد عبر QR
lebanon 24
Lebanon24
23/12/2025 21:01:21 Lebanon 24 Lebanon 24
غوغل تحذّر: "واي فاي" المقاهي قد يسرق حساباتك دون أن تشعر
lebanon 24
Lebanon24
23/12/2025 21:01:21 Lebanon 24 Lebanon 24
دراسة تحذر: أقراص منع حمل شائعة قد تزيد خطر الإصابة بهذا النوع من السرطان
lebanon 24
Lebanon24
23/12/2025 21:01:21 Lebanon 24 Lebanon 24
تحذير جديد من زلزال مدمر قد يضرب اسطنبول
lebanon 24
Lebanon24
23/12/2025 21:01:21 Lebanon 24 Lebanon 24

لجنة التجارة

لجنة التجار

الأمريكية

الفيدرالي

نيويورك

من جهته

العمري

أمريكي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
03:49 | 2025-12-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:27 | 2025-12-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
00:36 | 2025-12-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:50 | 2025-12-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:24 | 2025-12-23 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
Lebanon24
09:49 | 2025-12-23
Lebanon24
08:37 | 2025-12-23
Lebanon24
07:03 | 2025-12-23
Lebanon24
06:04 | 2025-12-23
Lebanon24
04:49 | 2025-12-23
Lebanon24
03:56 | 2025-12-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24