تحذير من خطر QR... مسح الرموز قد يسرق بياناتك!

حذر خبراء في الأمن السيبراني من تزايد عمليات الاحتيال الإلكتروني عبر رموز الاستجابة السريعة (QR)، مؤكدين أن مسح هذه الرموز في المطاعم والفنادق والأماكن العامة قد يشكل خطراً على البيانات الشخصية والحسابات الرقمية للمستخدمين.

وبحسب صحيفة بوست، شهدت هجمات التصيد الاحتيالي المعتمدة على رموز QR ارتفاعاً ملحوظاً، حيث يقوم المحتالون باستبدال الرموز الأصلية بأخرى مزيفة تقود المستخدمين إلى مواقع إلكترونية خبيثة مصممة لسرقة كلمات المرور وبيانات الدفع.

وأوضح داستن بروير، المدير الأول لخدمات الأمن السيبراني في شركة BlueVoyant، أن خطورة هذا النوع من الاحتيال تكمن في سهولة تنفيذه وصعوبة اكتشافه، إذ يمكن للمحتالين طباعة رمز مزيف ولصقه فوق الرمز الأصلي في الأماكن العامة دون لفت الانتباه.

ولا يقتصر التهديد على الرموز المادية فقط، إذ تُستخدم رموز QR أيضاً في الرسائل الإلكترونية والإشعارات الرقمية لتأكيد الطلبات أو تتبع الشحنات، ما يوسع نطاق الاحتيال ليشمل الفضاءين الواقعي والرقمي.

من جهتها، حذرت شركة IBM من أن مختلف الفئات العمرية قد تكون عرضة لهذا النوع من الاحتيال، مشيرة إلى تسجيل الفيدرالية ارتفاعاً في البلاغات المرتبطة بعمليات خداع عبر رموز QR.

وينصح خبراء الأمن المستخدمين بتجنب مسح الرموز غير الموثوقة، وفحص أي رمز في الأماكن العامة بحثاً عن علامات تلاعب، وعدم إدخال أي معلومات حساسة إلا بعد التأكد من شرعية الموقع، إلى جانب استخدام برامج حماية محدثة لتقليل المخاطر.