تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

ابتكار جديد يقلّل خطر حرائق بطاريات الليثيوم

Lebanon 24
23-12-2025 | 07:03
A-
A+
Doc-P-1459013-639021105951738720.jpg
Doc-P-1459013-639021105951738720.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger

طوّر فريق بحثي من جامعة هونغ كونغ الصينية تصميمًا جديدًا لبطاريات أيون الليثيوم قد يحدّ بشكل كبير من مخاطر اشتعالها، عبر تعديل بسيط في محلول الإلكتروليت المستخدم، دون الحاجة إلى تغييرات جذرية في خطوط التصنيع الحالية.

وتُعد بطاريات أيون الليثيوم عنصرًا أساسيًا في الأجهزة الإلكترونية الحديثة، من الهواتف الذكية إلى السيارات الكهربائية، إلا أنها قد تصبح غير مستقرة في حالات مثل الضرر المادي أو الشحن الزائد أو التعرّض لدرجات حرارة مرتفعة، ما قد يؤدي إلى ظاهرة خطيرة تُعرف بـ«الهروب الحراري» تتسبب في حرائق أو انفجارات.

ويعتمد الابتكار الجديد على إلكتروليت يحتوي على مذيبين بدلًا من واحد. فعند درجة حرارة الغرفة، يحافظ المذيب الأول على أداء البطارية واستقرارها، بينما يتدخل المذيب الثاني عند ارتفاع الحرارة ليُبطئ التفاعلات الكيميائية ويمنع الاشتعال.

وفي اختبارات مخبرية، أظهرت البطارية المزودة بالإلكتروليت الجديد ارتفاعًا في درجة الحرارة بلغ 3.5 درجات مئوية فقط بعد ثقبها بمسمار، مقارنة بارتفاع وصل إلى 555 درجة مئوية في بطارية تقليدية. كما احتفظت البطارية بأكثر من 80% من سعتها بعد 1000 دورة شحن، من دون تأثير سلبي على الأداء.

وقالت يو صن، الباحثة المشاركة في الدراسة، إن التحدي الأكبر في تطوير البطاريات يكمن في الموازنة بين الأداء والسلامة، مضيفة أن التصميم الجديد ينجح في كسر هذا التعارض من خلال مادة «حساسة للحرارة» توفر أداءً جيدًا واستقرارًا أعلى في الظروف القاسية.

من جانبه، أوضح يي-تشون لو، أحد مؤلفي الدراسة، أن استبدال الإلكتروليت السائل يمكن تنفيذه بسهولة في المصانع الحالية، مع زيادة طفيفة فقط في التكلفة، متوقعًا أن تصبح الأسعار متقاربة مع البطاريات الحالية عند الإنتاج على نطاق واسع.

ويأمل الباحثون طرح هذه التقنية تجاريًا خلال ثلاث إلى خمس سنوات، بعد استكمال الاختبارات اللازمة لتوسيع استخدامها في تطبيقات أكبر مثل السيارات الكهربائية. وقد لاقت الدراسة ترحيبًا من خبراء مستقلين، وصفوا الابتكار بأنه خطوة واعدة نحو بطاريات أكثر أمانًا وقابلية للاعتماد الواسع.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
لزيادة عمر بطاريات الهواتف الذكية.. ابتكار علميّ جديد
lebanon 24
Lebanon24
24/12/2025 01:27:59 Lebanon 24 Lebanon 24
"AIA" تدقّ ناقوس الخطر في لبنان: بطّاريّات الليثيوم خارج الرقابة!
lebanon 24
Lebanon24
24/12/2025 01:27:59 Lebanon 24 Lebanon 24
دراسة جديدة تكشف: هكذا يُقلّل المشي خطر الإصابة بمرض الزهايمر
lebanon 24
Lebanon24
24/12/2025 01:27:59 Lebanon 24 Lebanon 24
دراسة تكشف: خفض الكوليسترول يقلل خطر الإصابة بالخرف
lebanon 24
Lebanon24
24/12/2025 01:27:59 Lebanon 24 Lebanon 24

جامعة هونغ كونغ

جامعة هونغ

هونغ كونغ

الصينية

طاريا

الصين

جامع

أيون

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
03:49 | 2025-12-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:27 | 2025-12-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
00:36 | 2025-12-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:50 | 2025-12-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:00 | 2025-12-23 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
Lebanon24
16:54 | 2025-12-23
Lebanon24
15:31 | 2025-12-23
Lebanon24
14:42 | 2025-12-23
Lebanon24
09:49 | 2025-12-23
Lebanon24
08:37 | 2025-12-23
Lebanon24
06:58 | 2025-12-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24