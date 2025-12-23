تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
تكنولوجيا وعلوم

سامسونغ تُحضّر مفاجأة جديدة في عالم الهواتف القابلة للطي

Lebanon 24
23-12-2025 | 16:54
Doc-P-1459171-639021311418474634.webp
Doc-P-1459171-639021311418474634.webp photos 0
تستعد شركة سامسونغ لإطلاق نوع جديد من الهواتف القابلة للطي بهدف توسيع تشكيلتها ومنافسة هاتف أبل القابل للطي المرتقب.

وحسب تقرير لموقع ETNEWS، تعمل الشركة على تطوير جهاز داخلي يُعرف باسم “وايد فولد”، ومن المتوقع طرحه في النصف الثاني من عام 2026، مع شاشة مختلفة عن هواتف غالاكسي زد فولد وغالاكسي زد فليب، وذلك بعد كشفها سابقًا عن جهاز غالاكسي زد تراي فولد المزود بثلاث شاشات.

وأشار التقرير إلى أن شاشة الهاتف الداخلية ستبلغ 7.6 بوصة عند الفتح، بينما ستكون الشاشة الخارجية 5.4 بوصة عند الإغلاق، بنسبة عرض إلى ارتفاع 4:3، ما يجعله أعرض وأكثر تربيعًا مقارنة بهواتف galaxy Z Fold الحالية. وأضاف أن مواصفات الهاتف تتقاطع مع توقعات أول هاتف آيفون قابل للطي من أبل، المنتظر إطلاقه في سبتمبر 2026 بشاشة مفتوحة تقارب 7.7 بوصة ونسبة عرض قريبة من 4:3، ما ينذر بمنافسة قوية في حال إطلاق الجهازين خلال الفترة نفسها.

وعادة ما تكشف سامسونغ عن هواتفها القابلة للطي خلال فعاليات Galaxy الصيفية أو أوائل الخريف، ما يرجح طرح الهاتف الجديد إلى جانب أجهزة Galaxy الأخرى في عام 2026، في إطار إعادة تقييم الشركة لمستقبل الهواتف القابلة للطي.

