قرصنة العملات المشفرة تسجل رقماً قياسياً في 2025

كشفت بيانات حديثة صادرة عن شركات متخصصة في تتبع سلاسل الكتل أن القراصنة سرقوا أكثر من 2.7 مليار دولار من العملات المشفرة خلال عام 2025، في أعلى حصيلة مسجلة لعمليات اختراق وسرقة الأصول الرقمية على الإطلاق.

ووفقاً للتقارير، شهد العام الحالي عشرات الهجمات الإلكترونية التي استهدفت منصات تداول العملات المشفرة ومشروعات التمويل اللامركزي (DeFi) وتقنيات الويب 3، في استمرار لموجة الهجمات التي تضرب هذا القطاع منذ سنوات.

وكانت أكبر عملية اختراق من نصيب منصة "Bybit"، ومقرها دبي، حيث تمكن القراصنة من الاستيلاء على ما يقارب 1.4 مليار دولار من العملات المشفرة، بحسب تقرير نشره موقع "تك كرانش" واطلعت عليه "العربية Business".

واتهمت شركات تحليل البلوكشين، إلى جانب الأميركي (FBI)، قراصنة تابعين للحكومة الشمالية بالوقوف وراء الهجوم.

ويُعد هذا الاختراق أكبر سرقة معروفة للعملات المشفرة في التاريخ، وأحد أضخم عمليات السطو المالي على الإطلاق.

ويأتي ذلك بعد أن كانت أكبر السرقات السابقة قد بلغت 624 مليون دولار في اختراق شبكة Ronin، و611 مليون دولار في هجوم Poly Network، وكلاهما في عام 2022.

وقدرت شركتا Chainalysis وTRM Labs إجمالي المسروقات خلال 2025 بنحو 2.7 مليار دولار، فيما أشارت "Chainalysis" أيضاً إلى سرقة نحو 700 ألف دولار إضافية من محافظ رقمية فردية.

من جانبها، أكدت شركة De.Fi المتخصصة في أمن الويب 3، والتي تدير قاعدة بيانات REKT لرصد اختراقات العملات المشفرة، التقدير نفسه لحجم الخسائر خلال العام.

وكالعادة، تصدر قراصنة قائمة أكبر المستفيدين من هذه الهجمات، بعدما استولوا على ما لا يقل عن 2 مليار دولار خلال 2025، وفقاً لتقديرات "Chainalysis" و"Elliptic".

وتشير التقديرات إلى أن بيونغ يانغ سرقت نحو 6 مليارات دولار من العملات المشفرة منذ عام 2017، وتستخدم هذه الأموال في تمويل برنامجها الخاضع للعقوبات.

وشملت الهجمات البارزة الأخرى هذا العام اختراق منصة Cetus اللامركزية، بخسائر بلغت 223 مليون دولار، إضافة إلى هجوم على Balancer المبني على شبكة إيثريوم، والذي تسبب بخسائر قدرها 128 مليون دولار، فضلاً عن اختراق منصة Phemex وسرقة أكثر من 73 مليون دولار.

وتشير البيانات إلى أن وتيرة الهجمات لا تزال في تصاعد، إذ بلغت قيمة العملات المشفرة المسروقة 2.2 مليار دولار في 2024، مقارنة بنحو 2 مليار دولار في 2023، ما يسلط الضوء على التحديات الأمنية المتزايدة التي تواجه قطاع الأصول الرقمية.