سامسونغ تستعد لإطلاق نوع جديد من الهواتف القابلة للطي

تستعد شركة لإطلاق نوع جديد من الهواتف القابلة للطي، في خطوة تهدف إلى توسيع تشكيلتها والمنافسة مع جهاز أبل القابل للطي المرتقب.



وبحسب تقرير نشره موقع ETNEWS، تعمل سامسونغ على تطوير جهاز داخليًا يعرف باسم "وايد فولد"، ومن المتوقع طرحه في النصف الثاني من عام 2026، وسيأتي بشاشة مختلفة عن هاتفي غالاكسي زد فولد وغالاكسي زد فليب، بعد أن كشفت الشركة سابقًا عن جهاز غالاكسي زد ترايفولد، المزود بثلاث شاشات بدلًا من اثنتين.



وأفاد التقرير بأن شاشة الهاتف الداخلية ستبلغ 7.6 بوصة عند ، بينما ستكون الشاشة الخارجية 5.4 بوصة عند الإغلاق، مع نسبة عرض إلى ارتفاع 4:3، ما يجعلها أعرض وأكثر تربيعًا مقارنة بالشاشات الطويلة والضيقة الموجودة في هواتف Z Fold الحالية.

وأشار التقرير إلى أن مواصفات هاتف Wide Fold تتوافق مع التكهنات حول أول هاتف آيفون قابل للطي من أبل، من المتوقع إطلاقه في أيلول 2026، بشاشة مفتوحة يبلغ حجمها حوالي 7.7 بوصة ونسبة عرض إلى ارتفاع قريبة من 4:3، ما يعني منافسة ساخنة، لا سيما إن تم إطلاق جهازي شركتي أبل وسامسونغ للهواتف القابلة للطي في الفترة نفسها. (إرم نيوز)