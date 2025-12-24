تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

سامسونغ تستعد لإطلاق نوع جديد من الهواتف القابلة للطي

Lebanon 24
24-12-2025 | 06:45
A-
A+
Doc-P-1459400-639021809635783440.png
Doc-P-1459400-639021809635783440.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تستعد شركة سامسونغ لإطلاق نوع جديد من الهواتف القابلة للطي، في خطوة تهدف إلى توسيع تشكيلتها والمنافسة مع جهاز أبل القابل للطي المرتقب. 

وبحسب تقرير نشره موقع ETNEWS، تعمل سامسونغ على تطوير جهاز داخليًا يعرف باسم "وايد فولد"، ومن المتوقع طرحه في النصف الثاني من عام 2026، وسيأتي بشاشة مختلفة عن هاتفي غالاكسي زد فولد وغالاكسي زد فليب، بعد أن كشفت الشركة سابقًا عن جهاز غالاكسي زد ترايفولد، المزود بثلاث شاشات بدلًا من اثنتين.

وأفاد التقرير بأن شاشة الهاتف الداخلية ستبلغ 7.6 بوصة عند الفتح، بينما ستكون الشاشة الخارجية 5.4 بوصة عند الإغلاق، مع نسبة عرض إلى ارتفاع 4:3، ما يجعلها أعرض وأكثر تربيعًا مقارنة بالشاشات الطويلة والضيقة الموجودة في هواتف galaxy Z Fold الحالية. 
 
وأشار التقرير إلى أن مواصفات هاتف Wide Fold تتوافق مع التكهنات حول أول هاتف آيفون قابل للطي من أبل، من المتوقع إطلاقه في أيلول 2026، بشاشة مفتوحة يبلغ حجمها حوالي 7.7 بوصة ونسبة عرض إلى ارتفاع قريبة من 4:3، ما يعني منافسة ساخنة، لا سيما إن تم إطلاق جهازي شركتي أبل وسامسونغ للهواتف القابلة للطي في الفترة نفسها. (إرم نيوز)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
سامسونغ تُحضّر مفاجأة جديدة في عالم الهواتف القابلة للطي
lebanon 24
Lebanon24
24/12/2025 20:10:26 Lebanon 24 Lebanon 24
الشهر المقبل.. سامسونغ تستعد لإطلاق هاتفها القابل للطي بثلاث طيّات
lebanon 24
Lebanon24
24/12/2025 20:10:26 Lebanon 24 Lebanon 24
شركة ZTE تعلن عن هاتف متطور قابل للطي
lebanon 24
Lebanon24
24/12/2025 20:10:26 Lebanon 24 Lebanon 24
سامسونغ تكشف سراً طال انتظاره.. هاتف قابل للطي 3 مرات يبصر النور
lebanon 24
Lebanon24
24/12/2025 20:10:26 Lebanon 24 Lebanon 24

galaxy

الطويل

سامسون

الفتح

سامسو

سونغ

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
Lebanon24
12:52 | 2025-12-24
Lebanon24
12:08 | 2025-12-24
Lebanon24
10:27 | 2025-12-24
Lebanon24
08:28 | 2025-12-24
Lebanon24
04:21 | 2025-12-24
Lebanon24
01:10 | 2025-12-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24