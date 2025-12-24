تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

ميزات جديدة لنظارات راي-بان ميتا الذكية

Lebanon 24
24-12-2025 | 08:28
A-
A+
Doc-P-1459440-639021871015221179.png
Doc-P-1459440-639021871015221179.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أطلقت شركة ميتا تحديثًا مهمًا لبرمجيات نظارات Ray-Ban Meta الذكية، مضيفة 9 ميزات جديدة تعمل على تعزيز قدرات النظارة الذكية وتحسين تجربة المستخدم. 

ويشمل التحديث 9 ميزات رئيسية تهدف إلى جعل النظارات أكثر فائدة في الاستخدام اليومي، سواء في التواصل أو الترفيه أو الرياضة.

من بين هذه الميزات  التقاط الفيديو بتقنية Hyperlapse والعرض البطيء التي تتيح للمستخدمين تسجيل مشاهد سريعة الحركة أو ببطء مع تأثيرات تصوير مبتكرة، وتحسين تثبيت الفيديو لجعل اللقطات أكثر سلاسة وثباتًا، وميزة العثور على الجهاز التي تساعد في تحديد موقع النظارات في حال فقدانها.
 
من بين الميزات الجديدة أيضًا مشاركة الفيديو مباشرة إلى إنستغرام وفيسبوك لتسهيل نشر المحتوى عبر الشبكات الاجتماعية، والتكامل مع تطبيقات اللياقة البدنية وتحسين التحكم الصوتي في الموسيقى وتوليد قوائم تشغيل عبر Spotify باستخدام الذكاء الاصطناعي.

كما تشمل التحديثات تحسينات في الأوامر الصوتية واختصارات جديدة للمستخدمين.
 
وأحد العناصر البارزة في هذا التحديث هو تكامل الذكاء الاصطناعي الذي يمنح النظارات قدرات تفاعلية أوسع، مثل الاستجابة للأوامر الصوتية والتحليل الفوري لما تراه العدسات، بالإضافة إلى ميزات ترجمة حيّة تعتمد على الذكاء الاصطناعي. (إرم نيوز)
 
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
بميزة استثنائية.. "علي بابا" تدخل سباق النظارات الذكية مع نظارات Quark
lebanon 24
Lebanon24
24/12/2025 20:10:50 Lebanon 24 Lebanon 24
ميزة جديدة من ميتا لتحسين السمع في الأماكن الصاخبة
lebanon 24
Lebanon24
24/12/2025 20:10:50 Lebanon 24 Lebanon 24
ما أبرز التقنيات المقبلة في عالم النظارات الذكية؟
lebanon 24
Lebanon24
24/12/2025 20:10:50 Lebanon 24 Lebanon 24
سباق "النظارات الذكية" يشتعل عالميًا
lebanon 24
Lebanon24
24/12/2025 20:10:50 Lebanon 24 Lebanon 24

الذكاء الاصطناعي

الأوامر الصوتية

شركة ميتا

حسين ال

الرياض

فيسبوك

شركة م

العرض

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
Lebanon24
12:52 | 2025-12-24
Lebanon24
12:08 | 2025-12-24
Lebanon24
10:27 | 2025-12-24
Lebanon24
06:45 | 2025-12-24
Lebanon24
04:21 | 2025-12-24
Lebanon24
01:10 | 2025-12-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24