تكنولوجيا وعلوم
ميزات جديدة لنظارات راي-بان ميتا الذكية
Lebanon 24
24-12-2025
|
08:28
photos
أطلقت
شركة ميتا
تحديثًا مهمًا لبرمجيات نظارات Ray-Ban Meta الذكية، مضيفة 9 ميزات جديدة تعمل على تعزيز قدرات النظارة الذكية وتحسين تجربة المستخدم.
ويشمل التحديث 9 ميزات رئيسية تهدف إلى جعل النظارات أكثر فائدة في الاستخدام اليومي، سواء في التواصل أو الترفيه أو الرياضة.
من بين هذه الميزات التقاط الفيديو بتقنية Hyperlapse والعرض البطيء التي تتيح للمستخدمين تسجيل مشاهد سريعة الحركة أو ببطء مع تأثيرات تصوير مبتكرة، وتحسين تثبيت الفيديو لجعل اللقطات أكثر سلاسة وثباتًا، وميزة العثور على الجهاز التي تساعد في تحديد موقع النظارات في حال فقدانها.
من بين الميزات الجديدة أيضًا مشاركة الفيديو مباشرة إلى إنستغرام وفيسبوك لتسهيل نشر المحتوى عبر الشبكات الاجتماعية، والتكامل مع تطبيقات اللياقة البدنية وتحسين التحكم الصوتي في الموسيقى وتوليد قوائم تشغيل عبر Spotify باستخدام
الذكاء الاصطناعي
.
كما تشمل التحديثات تحسينات في
الأوامر الصوتية
واختصارات جديدة للمستخدمين.
وأحد العناصر البارزة في هذا التحديث هو تكامل الذكاء الاصطناعي الذي يمنح النظارات قدرات تفاعلية أوسع، مثل الاستجابة للأوامر الصوتية والتحليل الفوري لما تراه العدسات، بالإضافة إلى ميزات ترجمة حيّة تعتمد على الذكاء الاصطناعي. (إرم نيوز)
