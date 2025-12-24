هل يمكن تتبع السيارة عبر أبل كاربلاي؟

لا يمكن استخدام كاربلاي لتتبع السيارة بشكل مباشر، لكن هناك بعض الحيل التي قد تساعد في مواقف محددة.

لمعرفة موقع السيارة يمكن استخدام جهاز AirTag كحل بديل، وتثبيته في مكان خفي داخل السيارة.



ويعتمد جهاز AirTag على شبكة Find My من أبل لإرسال موقعه عبر أجهزة أبل القريبة، لكنه لا يحتوي على نظام GPS مستقل.



ولذلك فهذه ليست وسيلة مثالية للتتبع الفوري أو الدقيق في كل الحالات، خاصة في حالة الطوارئ.

وإذا كنت تريد فقط تذكر مكان ركن سيارتك، فإن تطبيقات الخرائط مثل خرائط أبل وغوغل تقدم خيارات لحفظ موقع السيارة بعد تركها.



وهذه الطريقة لا ترصد السيارة أثناء تحركها، لكنها مفيدة في المواقف العادية مثل العثور على السيارة في موقف سيارات مزدحم.



كذلك يمكنك اعتماد الأجهزة المخصصة لتتبع السيارة في الوقت الحقيقي والتي تستخدم بطاقة SIM لإرسال بيانات الموقع. (إرم نيوز)