تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

هل يمكن تتبع السيارة عبر أبل كاربلاي؟

Lebanon 24
24-12-2025 | 10:27
A-
A+
Doc-P-1459476-639021943463455664.png
Doc-P-1459476-639021943463455664.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
لا يمكن استخدام كاربلاي لتتبع السيارة بشكل مباشر، لكن هناك بعض الحيل التي قد تساعد في مواقف محددة.
 
لمعرفة موقع السيارة يمكن استخدام جهاز AirTag كحل بديل، وتثبيته في مكان خفي داخل السيارة.

ويعتمد جهاز AirTag على شبكة Find My من أبل لإرسال موقعه عبر أجهزة أبل القريبة، لكنه لا يحتوي على نظام GPS مستقل.

ولذلك فهذه ليست وسيلة مثالية للتتبع الفوري أو الدقيق في كل الحالات، خاصة في حالة الطوارئ.
 
وإذا كنت تريد فقط تذكر مكان ركن سيارتك، فإن تطبيقات الخرائط مثل خرائط أبل وغوغل تقدم خيارات لحفظ موقع السيارة بعد تركها.

وهذه الطريقة لا ترصد السيارة أثناء تحركها، لكنها مفيدة في المواقف العادية مثل العثور على السيارة في موقف سيارات مزدحم.

كذلك يمكنك اعتماد الأجهزة المخصصة لتتبع السيارة في الوقت الحقيقي والتي تستخدم بطاقة SIM لإرسال بيانات الموقع. (إرم نيوز) 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
شركات التكنولوجيا ترفض خطة الهند لتفعيل تتبع المواقع بشكل دائم
lebanon 24
Lebanon24
24/12/2025 20:10:56 Lebanon 24 Lebanon 24
هل السيارات الكهربائية أكثر أمانًا من السيارات التقليدية؟
lebanon 24
Lebanon24
24/12/2025 20:10:56 Lebanon 24 Lebanon 24
خدعة تتّبعها المطاعم في لبنان.. احذرها!
lebanon 24
Lebanon24
24/12/2025 20:10:56 Lebanon 24 Lebanon 24
هل يمكن أن يتسبب إنفلونزا الطيور بجائحة عالمية جديدة؟
lebanon 24
Lebanon24
24/12/2025 20:10:56 Lebanon 24 Lebanon 24

إذا كنت

بلاي

غوغل

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
Lebanon24
12:52 | 2025-12-24
Lebanon24
12:08 | 2025-12-24
Lebanon24
08:28 | 2025-12-24
Lebanon24
06:45 | 2025-12-24
Lebanon24
04:21 | 2025-12-24
Lebanon24
01:10 | 2025-12-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24