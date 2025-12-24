ميزة جديدة ... واتساب تستعد لإدارة ساعة أبل من آيفون

أحرزت خطوة جديدة في توسيع تكاملها مع ساعة أبل، بعد إطلاق تطبيقها على نظام watchOS في وقت سابق من هذا العام، ما أتاح للمستخدمين قراءة الرسائل والرد عليها مباشرة من الساعة. وبعد تحديثات أضافت دعم الرسائل الطويلة والملاحظات الصوتية وإشعارات المكالمات وسجل المحادثات، تستعد المنصة لميزة جديدة تسهّل إدارة الساعة المرتبطة بالحساب من هاتف iOS.



وأظهرت النسخة التجريبية الأخيرة من واتساب على آيفون قسمًا جديدًا ضمن إعدادات "الأجهزة المرتبطة"، يتيح عرض الأجهزة المتصلة بالحساب. وعند ربط ساعة أبل، تظهر ضمن هذا القسم مع معلومات أساسية تشمل اسم الجهاز وحالة الاتصال، إضافة إلى صفحة معلومات توضح كيفية فصل الساعة عن الحساب.



حتى الآن، لا يتوافر زر مباشر لفصل الساعة، ما يفرض على المستخدم حذف التطبيق من الساعة لإتمام العملية، وهو قيد قد يشكّل مشكلة في حال ضياع الساعة أو سرقتها. وتشير المعطيات إلى أن هذا النقص قد يكون مؤقتًا، مع احتمال إضافة خيار فصل مباشر قبل الإطلاق النهائي.



الميزة الجديدة بدأت بالوصول إلى عدد محدود من المستخدمين عبر النسخة التجريبية، كما رُصدت على بعض الأجهزة التي تعمل بالإصدار المستقر، ما يعكس اعتماد واتساب سياسة طرح تدريجي تمهيدًا لتعميمها خلال الفترة المقبلة.



ورغم بساطتها، توفّر الإضافة الجديدة فائدة عملية، إذ تمكّن المستخدمين من مراقبة الأجهزة التي تمتلك صلاحية الوصول إلى حسابهم، والتحقق من آخر عملية مزامنة للرسائل على الساعة، ما يساعد في تشخيص أي خلل في ظهور الرسائل.

