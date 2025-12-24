تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
21
o
بيروت
18
o
طرابلس
19
o
صور
18
o
جبيل
18
o
صيدا
21
o
جونية
18
o
النبطية
12
o
زحلة
15
o
بعلبك
-7
o
بشري
14
o
بيت الدين
11
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
متفرقات
ميزة جديدة ... واتساب تستعد لإدارة ساعة أبل من آيفون
Lebanon 24
24-12-2025
|
23:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أحرزت
واتساب
خطوة جديدة في توسيع تكاملها مع ساعة أبل، بعد إطلاق تطبيقها على نظام watchOS في وقت سابق من هذا العام، ما أتاح للمستخدمين قراءة الرسائل والرد عليها مباشرة من الساعة. وبعد تحديثات أضافت دعم الرسائل الطويلة والملاحظات الصوتية وإشعارات المكالمات وسجل المحادثات، تستعد المنصة لميزة جديدة تسهّل إدارة الساعة المرتبطة بالحساب من هاتف iOS.
وأظهرت النسخة التجريبية الأخيرة من واتساب على آيفون قسمًا جديدًا ضمن إعدادات "الأجهزة المرتبطة"، يتيح عرض الأجهزة المتصلة بالحساب. وعند ربط ساعة أبل، تظهر ضمن هذا القسم مع معلومات أساسية تشمل اسم الجهاز وحالة الاتصال، إضافة إلى صفحة معلومات توضح كيفية فصل الساعة عن الحساب.
حتى الآن، لا يتوافر زر مباشر لفصل الساعة، ما يفرض على المستخدم حذف التطبيق من الساعة لإتمام العملية، وهو قيد قد يشكّل مشكلة في حال ضياع الساعة أو سرقتها. وتشير المعطيات إلى أن هذا النقص قد يكون مؤقتًا، مع احتمال إضافة خيار فصل مباشر قبل الإطلاق النهائي.
الميزة الجديدة بدأت بالوصول إلى عدد محدود من المستخدمين عبر النسخة التجريبية، كما رُصدت على بعض الأجهزة التي تعمل بالإصدار المستقر، ما يعكس اعتماد واتساب سياسة طرح تدريجي تمهيدًا لتعميمها خلال الفترة المقبلة.
ورغم بساطتها، توفّر الإضافة الجديدة فائدة عملية، إذ تمكّن المستخدمين من مراقبة الأجهزة التي تمتلك صلاحية الوصول إلى حسابهم، والتحقق من آخر عملية مزامنة للرسائل على الساعة، ما يساعد في تشخيص أي خلل في ظهور الرسائل.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مع مزايا مبتكرة.. واتساب يطلق تطبيقًا جديدًا على ساعة أبل!
Lebanon 24
مع مزايا مبتكرة.. واتساب يطلق تطبيقًا جديدًا على ساعة أبل!
25/12/2025 11:58:07
25/12/2025 11:58:07
Lebanon 24
Lebanon 24
واتساب يطلق ميزة جديدة لحماية الحسابات.. تعرّف إليها!
Lebanon 24
واتساب يطلق ميزة جديدة لحماية الحسابات.. تعرّف إليها!
25/12/2025 11:58:07
25/12/2025 11:58:07
Lebanon 24
Lebanon 24
واتساب تطلق رسمياً تطبيقها المخصص لساعة "أبل"
Lebanon 24
واتساب تطلق رسمياً تطبيقها المخصص لساعة "أبل"
25/12/2025 11:58:07
25/12/2025 11:58:07
Lebanon 24
Lebanon 24
واتساب يطلق ميزة جديدة
Lebanon 24
واتساب يطلق ميزة جديدة
25/12/2025 11:58:07
25/12/2025 11:58:07
Lebanon 24
Lebanon 24
متفرقات
تكنولوجيا وعلوم
الطويل
الملاح
الملا
دمين
ساسي
دارت
تابع
قد يعجبك أيضاً
وحدة "زفيزدا" القديمة.. روسيا تستثمرها لإنشاء محطة فضائية مستقلة
Lebanon 24
وحدة "زفيزدا" القديمة.. روسيا تستثمرها لإنشاء محطة فضائية مستقلة
03:18 | 2025-12-25
25/12/2025 03:18:36
Lebanon 24
Lebanon 24
تعفن الدماغ للأطفال جراء الألعاب الإلكترونية… مقترح لضبط المنصات في هذه الدولة العربية
Lebanon 24
تعفن الدماغ للأطفال جراء الألعاب الإلكترونية… مقترح لضبط المنصات في هذه الدولة العربية
02:41 | 2025-12-25
25/12/2025 02:41:44
Lebanon 24
Lebanon 24
أندرويد تحت التهديد: كيف تحمي هاتفك من الهجمات السيبرانية؟
Lebanon 24
أندرويد تحت التهديد: كيف تحمي هاتفك من الهجمات السيبرانية؟
01:55 | 2025-12-25
25/12/2025 01:55:56
Lebanon 24
Lebanon 24
ما هو المسرّع الحقيقي للاحتباس الحراري؟
Lebanon 24
ما هو المسرّع الحقيقي للاحتباس الحراري؟
23:49 | 2025-12-24
24/12/2025 11:49:01
Lebanon 24
Lebanon 24
ضغوط كبيرة على "آبل"... والأسعار مهددة
Lebanon 24
ضغوط كبيرة على "آبل"... والأسعار مهددة
16:28 | 2025-12-24
24/12/2025 04:28:32
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
انقطاع شامل للكهرباء في لبنان ليلة عيد الميلاد
Lebanon 24
انقطاع شامل للكهرباء في لبنان ليلة عيد الميلاد
08:34 | 2025-12-24
24/12/2025 08:34:41
Lebanon 24
Lebanon 24
حزب الله استعاد "روح المقاومة".. ترميم عسكري وتنظيمي وتوزيع صلاحيات
Lebanon 24
حزب الله استعاد "روح المقاومة".. ترميم عسكري وتنظيمي وتوزيع صلاحيات
10:01 | 2025-12-24
24/12/2025 10:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هل ستقبل إسرائيل اليوم ما رفضته بالأمس؟
Lebanon 24
هل ستقبل إسرائيل اليوم ما رفضته بالأمس؟
09:01 | 2025-12-24
24/12/2025 09:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عن موعد الحرب بين إيران وإسرائيل... ماذا قالت قناة إسرائيليّة؟
Lebanon 24
عن موعد الحرب بين إيران وإسرائيل... ماذا قالت قناة إسرائيليّة؟
08:00 | 2025-12-24
24/12/2025 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تقرير أميركي: هل ستؤدي صفقة غاز بقيمة 35 مليار دولار إلى انفراج بين مصر وإسرائيل؟
Lebanon 24
تقرير أميركي: هل ستؤدي صفقة غاز بقيمة 35 مليار دولار إلى انفراج بين مصر وإسرائيل؟
10:30 | 2025-12-24
24/12/2025 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
03:18 | 2025-12-25
وحدة "زفيزدا" القديمة.. روسيا تستثمرها لإنشاء محطة فضائية مستقلة
02:41 | 2025-12-25
تعفن الدماغ للأطفال جراء الألعاب الإلكترونية… مقترح لضبط المنصات في هذه الدولة العربية
01:55 | 2025-12-25
أندرويد تحت التهديد: كيف تحمي هاتفك من الهجمات السيبرانية؟
23:49 | 2025-12-24
ما هو المسرّع الحقيقي للاحتباس الحراري؟
16:28 | 2025-12-24
ضغوط كبيرة على "آبل"... والأسعار مهددة
15:46 | 2025-12-24
لتوليد واستنساخ الأصوات... "علي بابا كلاود" تطلق نماذج ذكاء اصطناعي
فيديو
جسم غامض يقترب من الأجواء الأمريكية.. وتسجيل صوتي يوثق الحادثة
Lebanon 24
جسم غامض يقترب من الأجواء الأمريكية.. وتسجيل صوتي يوثق الحادثة
04:50 | 2025-12-23
25/12/2025 11:58:07
Lebanon 24
Lebanon 24
لمحة نادرة من البيت الأبيض...كاي ترامب توثق أجواء الميلاد
Lebanon 24
لمحة نادرة من البيت الأبيض...كاي ترامب توثق أجواء الميلاد
04:33 | 2025-12-23
25/12/2025 11:58:07
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما قالته إيمي سمير غانم عن رأيها في زواج حسن الرداد عليها (فيديو)
Lebanon 24
هذا ما قالته إيمي سمير غانم عن رأيها في زواج حسن الرداد عليها (فيديو)
04:14 | 2025-12-22
25/12/2025 11:58:07
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24