تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
16
o
بيروت
12
o
طرابلس
15
o
صور
18
o
جبيل
15
o
صيدا
19
o
جونية
7
o
النبطية
8
o
زحلة
8
o
بعلبك
-7
o
بشري
9
o
بيت الدين
12
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
متفرقات
لتوليد واستنساخ الأصوات... "علي بابا كلاود" تطلق نماذج ذكاء اصطناعي
Lebanon 24
24-12-2025
|
15:46
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت
علي بابا
كلاود عن إطلاق نموذجين جديدين للذكاء الاصطناعي، مخصّصين لتوليد الأصوات واستنساخها عبر أوامر نصية، في خطوة تعزّز تطبيقات الصوت الاحترافية وصناعة المحتوى.
النموذج الأول، يتيح إنشاء أصوات وفق أوصاف دقيقة تشمل المشاعر ونبرة الصوت وسرعة الإلقاء والعمر والأسلوب، مع تحكّم واسع بالمخرجات. ويتفوّق أداؤه على واجهة OpenAI.
أما النموذج الثاني، فيركّز على استنساخ الأصوات، إذ يمكنه نسخ صوت من مقطع لا يتجاوز ثلاث ثوانٍ وإعادة إنتاجه بعشر لغات مختلفة، مع معدل أخطاء أقل مقارنة بمنافسين مثل ElevenLabs وMiniMax، بحسب الشركة.
وتتوافر الأدوات عبر واجهة برمجة تطبيقات علي
بابا
كلاود، مع نسخ تجريبية على منصة Hugging Face. ويأتي الإطلاق وسط منافسة متصاعدة في سوق تقنيات الصوت بالذكاء الاصطناعي، مع استخدامات تمتد إلى الإعلانات، والدبلجة متعددة اللغات، والألعاب، والتعليم الإلكتروني، ومراكز الاتصال، مع خفض كبير في الوقت والكلفة مقارنة بالأساليب التقليدية.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"علي بابا" تطلق نموذج ذكاء اصطناعي يتفوق على GPT-5
Lebanon 24
"علي بابا" تطلق نموذج ذكاء اصطناعي يتفوق على GPT-5
25/12/2025 02:04:24
25/12/2025 02:04:24
Lebanon 24
Lebanon 24
شركة ألفابت (غوغل) تُطلق نموذج الذكاء الاصطناعي "GEMINI 3"
Lebanon 24
شركة ألفابت (غوغل) تُطلق نموذج الذكاء الاصطناعي "GEMINI 3"
25/12/2025 02:04:24
25/12/2025 02:04:24
Lebanon 24
Lebanon 24
ميتا تطوّر نماذج ذكاء اصطناعي جديدة استعدادًا لإطلاقها في 2026
Lebanon 24
ميتا تطوّر نماذج ذكاء اصطناعي جديدة استعدادًا لإطلاقها في 2026
25/12/2025 02:04:24
25/12/2025 02:04:24
Lebanon 24
Lebanon 24
اكاتشاف نماذج ذكاء اصطناعي جديدة أكثر دقة واندماجًا في التطبيقات
Lebanon 24
اكاتشاف نماذج ذكاء اصطناعي جديدة أكثر دقة واندماجًا في التطبيقات
25/12/2025 02:04:24
25/12/2025 02:04:24
Lebanon 24
Lebanon 24
متفرقات
تكنولوجيا وعلوم
الذكاء الاصطناعي
وليد و
الكلف
بابا
ثوان
تابع
قد يعجبك أيضاً
ضغوط كبيرة على "آبل"... والأسعار مهددة
Lebanon 24
ضغوط كبيرة على "آبل"... والأسعار مهددة
16:28 | 2025-12-24
24/12/2025 04:28:32
Lebanon 24
Lebanon 24
من ظاهرة غامضة إلى مفتاح كوني… ماذا تخفي النقاط الحمراء الصغيرة؟
Lebanon 24
من ظاهرة غامضة إلى مفتاح كوني… ماذا تخفي النقاط الحمراء الصغيرة؟
12:52 | 2025-12-24
24/12/2025 12:52:40
Lebanon 24
Lebanon 24
من التسوّق إلى التعليم… غوغل Lens تغيّر طريقة استخدام الهاتف
Lebanon 24
من التسوّق إلى التعليم… غوغل Lens تغيّر طريقة استخدام الهاتف
12:08 | 2025-12-24
24/12/2025 12:08:46
Lebanon 24
Lebanon 24
هل يمكن تتبع السيارة عبر أبل كاربلاي؟
Lebanon 24
هل يمكن تتبع السيارة عبر أبل كاربلاي؟
10:27 | 2025-12-24
24/12/2025 10:27:43
Lebanon 24
Lebanon 24
ميزات جديدة لنظارات راي-بان ميتا الذكية
Lebanon 24
ميزات جديدة لنظارات راي-بان ميتا الذكية
08:28 | 2025-12-24
24/12/2025 08:28:13
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
انقطاع شامل للكهرباء في لبنان ليلة عيد الميلاد
Lebanon 24
انقطاع شامل للكهرباء في لبنان ليلة عيد الميلاد
08:34 | 2025-12-24
24/12/2025 08:34:41
Lebanon 24
Lebanon 24
قامت بالدوران مرتين.. هذا ما حصل مع إحدى الطائرات قبل هبوطها في بيروت
Lebanon 24
قامت بالدوران مرتين.. هذا ما حصل مع إحدى الطائرات قبل هبوطها في بيروت
02:15 | 2025-12-24
24/12/2025 02:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الخلاف الى العلن
Lebanon 24
الخلاف الى العلن
01:15 | 2025-12-24
24/12/2025 01:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد إصابته بعدوى داخل المستشفى وتدهور حالته.. وفاة فنان شهير عن عمر 60 عاماً (صورة)
Lebanon 24
بعد إصابته بعدوى داخل المستشفى وتدهور حالته.. وفاة فنان شهير عن عمر 60 عاماً (صورة)
03:54 | 2025-12-24
24/12/2025 03:54:33
Lebanon 24
Lebanon 24
حزب الله استعاد "روح المقاومة".. ترميم عسكري وتنظيمي وتوزيع صلاحيات
Lebanon 24
حزب الله استعاد "روح المقاومة".. ترميم عسكري وتنظيمي وتوزيع صلاحيات
10:01 | 2025-12-24
24/12/2025 10:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
16:28 | 2025-12-24
ضغوط كبيرة على "آبل"... والأسعار مهددة
12:52 | 2025-12-24
من ظاهرة غامضة إلى مفتاح كوني… ماذا تخفي النقاط الحمراء الصغيرة؟
12:08 | 2025-12-24
من التسوّق إلى التعليم… غوغل Lens تغيّر طريقة استخدام الهاتف
10:27 | 2025-12-24
هل يمكن تتبع السيارة عبر أبل كاربلاي؟
08:28 | 2025-12-24
ميزات جديدة لنظارات راي-بان ميتا الذكية
06:45 | 2025-12-24
سامسونغ تستعد لإطلاق نوع جديد من الهواتف القابلة للطي
فيديو
جسم غامض يقترب من الأجواء الأمريكية.. وتسجيل صوتي يوثق الحادثة
Lebanon 24
جسم غامض يقترب من الأجواء الأمريكية.. وتسجيل صوتي يوثق الحادثة
04:50 | 2025-12-23
25/12/2025 02:04:24
Lebanon 24
Lebanon 24
لمحة نادرة من البيت الأبيض...كاي ترامب توثق أجواء الميلاد
Lebanon 24
لمحة نادرة من البيت الأبيض...كاي ترامب توثق أجواء الميلاد
04:33 | 2025-12-23
25/12/2025 02:04:24
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما قالته إيمي سمير غانم عن رأيها في زواج حسن الرداد عليها (فيديو)
Lebanon 24
هذا ما قالته إيمي سمير غانم عن رأيها في زواج حسن الرداد عليها (فيديو)
04:14 | 2025-12-22
25/12/2025 02:04:24
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24