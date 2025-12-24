تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

متفرقات

لتوليد واستنساخ الأصوات... "علي بابا كلاود" تطلق نماذج ذكاء اصطناعي

Lebanon 24
24-12-2025 | 15:46
A-
A+
Doc-P-1459565-639022132052286619.jpg
Doc-P-1459565-639022132052286619.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلنت علي بابا كلاود عن إطلاق نموذجين جديدين للذكاء الاصطناعي، مخصّصين لتوليد الأصوات واستنساخها عبر أوامر نصية، في خطوة تعزّز تطبيقات الصوت الاحترافية وصناعة المحتوى.

النموذج الأول، يتيح إنشاء أصوات وفق أوصاف دقيقة تشمل المشاعر ونبرة الصوت وسرعة الإلقاء والعمر والأسلوب، مع تحكّم واسع بالمخرجات. ويتفوّق أداؤه على واجهة OpenAI.
أما النموذج الثاني، فيركّز على استنساخ الأصوات، إذ يمكنه نسخ صوت من مقطع لا يتجاوز ثلاث ثوانٍ وإعادة إنتاجه بعشر لغات مختلفة، مع معدل أخطاء أقل مقارنة بمنافسين مثل ElevenLabs وMiniMax، بحسب الشركة.

وتتوافر الأدوات عبر واجهة برمجة تطبيقات علي بابا كلاود، مع نسخ تجريبية على منصة Hugging Face. ويأتي الإطلاق وسط منافسة متصاعدة في سوق تقنيات الصوت بالذكاء الاصطناعي، مع استخدامات تمتد إلى الإعلانات، والدبلجة متعددة اللغات، والألعاب، والتعليم الإلكتروني، ومراكز الاتصال، مع خفض كبير في الوقت والكلفة مقارنة بالأساليب التقليدية.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"علي بابا" تطلق نموذج ذكاء اصطناعي يتفوق على GPT-5
lebanon 24
Lebanon24
25/12/2025 02:04:24 Lebanon 24 Lebanon 24
شركة ألفابت (غوغل) تُطلق نموذج الذكاء الاصطناعي "GEMINI 3"
lebanon 24
Lebanon24
25/12/2025 02:04:24 Lebanon 24 Lebanon 24
ميتا تطوّر نماذج ذكاء اصطناعي جديدة استعدادًا لإطلاقها في 2026
lebanon 24
Lebanon24
25/12/2025 02:04:24 Lebanon 24 Lebanon 24
اكاتشاف نماذج ذكاء اصطناعي جديدة أكثر دقة واندماجًا في التطبيقات
lebanon 24
Lebanon24
25/12/2025 02:04:24 Lebanon 24 Lebanon 24

متفرقات

تكنولوجيا وعلوم

الذكاء الاصطناعي

وليد و

الكلف

بابا

ثوان

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
Lebanon24
16:28 | 2025-12-24
Lebanon24
12:52 | 2025-12-24
Lebanon24
12:08 | 2025-12-24
Lebanon24
10:27 | 2025-12-24
Lebanon24
08:28 | 2025-12-24
Lebanon24
06:45 | 2025-12-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24