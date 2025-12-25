جراحة روبوتية عن بُعد تسجل رقمًا قياسيًا عالميًا

سُجل إنجاز طبي وتقني غير مسبوق، بعدما أجرى جراح في عملية جراحية لمريض في عن بُعد، عبر أنظمة روبوتية متصلة بشبكة اتصالات فائقة الاعتمادية، محققًا رقمًا قياسيًا عالميًا كأطول مسافة لجراحة روبوتية عن بُعد.

وربطت غرف عمليات في مستشفى جابر الأحمد بالكويت ومستشفى (Cruz Vermelha) في البرازيل، عبر مسافة بلغت 12,034.92 كيلومترًا (7,456 ميلًا)، في تزامن مذهل جعل القارات تعمل كما لو كانت غرفة عمليات واحدة.

اللافت في هذا الإنجاز لم يكن البعد الجغرافي فقط، بل الدقة الزمنية.

فقد نُفذت العمليات بزمن استجابة متوسط بلغ 199 مللي ثانية، مع عرض نطاق ترددي 80 ميغابت في الثانية، ونسبة فقدان حزم لم تتجاوز 0.19%، وهي أرقام حاسمة مكنت الجراحين من العمل دون أي تأخير ملحوظ، بحسب تقرير نشره موقع "interestingengineering" واطلعت عليه "العربية Business".

ولم تقتصر التجربة على اتجاه واحد، إذ أُجريت عمليتان كاملتان: جراحون في الكويت أجروا عملية لمريض في البرازيل، ثم جراحون في البرازيل أجروا عملية مماثلة لمريض في الكويت، ما يثبت للمرة الأولى إمكانية الجراحة الروبوتية الدولية ثنائية الاتجاه على نطاق واسع.

العمليتان كانتا من نوع إصلاح الفتق الإربي بالمنظار (TAPP)، باستخدام منصات جراحية روبوتية متقدمة، وبدعم من شركاء في قطاعي الاتصالات والتقنيات الطبية.

وشارك في العمليات نخبة من الأطباء، من بينهم: د. سليمان المزيدي، ود. مارسيلو لوريرو، ود. مهند الحداد، ود. أحمد كريم، ود. الرشيدي، ود. لياندرو توتي كافازولا.

وقد أُنجزت الجراحات بنجاح كامل، دون تسجيل أي مضاعفات.

خلف الكواليس، جرى تصميم شبكة نقل دولية مخصصة ربطت الكويت، مرسيليا، ساو باولو، مع توفير مسارات متعددة احتياطية لضمان الاستمرارية وعدم انقطاع الاتصال أثناء الجراحة، في مشهد يبرز كيف أصبحت الشبكات عنصرًا حيويًا لا يقل أهمية عن الأدوات الجراحية نفسها.

وقال سهيل قادر، الرئيس التنفيذي لشركة Zain Omantel International، إن هذا الإنجاز يبرهن على قدرة شبكات الاتصالات الحديثة على دعم تطبيقات صحية شديدة الحساسية للزمن، حيث قد تُحدث أجزاء من الثانية فرقًا بين النجاح والفشل.

جرى تسليم شهادات توثيق الرقم القياسي في بمقر "زين الكويت"، بحضور ممثلين عن ، والفرق الطبية، وشركاء التكنولوجيا، ليُسجّل الإنجاز رسميًا ضمن سجلات .