التصفح الخفي لا يضمن الخصوصية على الإنترنت

أكد خبراء الأمن الرقمي أن وضع "التصفح الخفي" في المتصفحات مثل كروم وسفاري وفايرفوكس يوفر حماية محدودة، حيث يمنع فقط حفظ سجل التصفح على الجهاز نفسه، لكنه لا يخفي نشاط المستخدم عن المواقع أو الشركات أو مزودي خدمة الإنترنت.

وأشار الخبراء إلى أن تقنيات مثل "البصمة الرقمية" تسمح للمواقع بتتبع المستخدم عبر جمع معلومات عن الجهاز والبرامج وبيئة التصفح لإنشاء معرف فريد، حتى في وضع التصفح الخاص.

ولتحقيق حماية أفضل، ينصح الخبراء باستخدام متصفحات تركز على الخصوصية مثل "Brave" أو "Firefox" مع إعدادات مضادة للبصمات الرقمية، إذ يظل التصفح الخفي وحده غير كافٍ لحماية الهوية والبيانات على الشبكة.