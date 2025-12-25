تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
تكنولوجيا وعلوم

تجربة جديدة للنظارات الذكية… من التقاط الصور إلى الترجمة الفورية

Lebanon 24
25-12-2025 | 23:00
تتيح النظارات الذكية المدعومة بالذكاء الاصطناعي تجربة جديدة تجمع بين العالم الرقمي والواقعي، لتصبح أكثر من مجرد أداة تصوير، بل مساعدًا ذكيًا متنقلاً يمكنه تغيير طريقة تفاعل المستخدمين مع محيطهم اليومي.

وتبرز نظارات "Ray-Ban Meta" كأحد أبرز الأجهزة في هذه الفئة، حيث تجمع بين التصميم الكلاسيكي لنظارات "Ray-Ban" والتقنيات المتقدمة التي توفر تجارب تفاعلية متنوعة، بدءًا من التقاط الصور والفيديوهات وحتى الترجمة الفورية للمحادثات.

وأشار خبراء إلى أن النظارات الموصولة بتطبيق meta ai تمكن المستخدمين من تنفيذ مهام متعددة دون الحاجة لاستخدام الهاتف، مثل التقاط الصور أو تسجيل الفيديو عن طريق النظر إلى الهدف وقول أوامر صوتية مثل: "Hey Meta، خذ صورة"، أو الضغط على زر الالتقاط في أحد أطراف النظارة.

كما يمكن للمستخدمين تجربة أوامر صوتية أولية مثل الاستعلام عن حالة الطقس أو التعرف على ما يحيط بهم، حيث تقوم النظارات بتحليل المشهد وتقديم وصف فوري للأشياء المحيطة مثل المباني والنباتات والمنتجات.

وتدعم النظارات الذكية مزايا أخرى مثل الترجمة الفورية للمحادثات أثناء التنقل في بلد يتحدث لغة مختلفة، وتشغيل الموسيقى عبر خدمات مثل "Spotify" بما يتناسب مع البيئة المحيطة، بالإضافة إلى قراءة النصوص الصغيرة على الملصقات أو العبوات وتحويلها إلى صوت.

كما تسمح النظارات بمشاركة المحتوى الذي يراه المستخدم مباشرة على منصات التواصل الاجتماعي مثل "إنستغرام" و"تيك توك"، ما يتيح التقاط اللحظات الفورية والبث المباشر دون الحاجة للهاتف.

وأبرز الخبراء أهمية تخصيص الإعدادات في التطبيق المتوافق مع النظارات قبل استخدامها، مثل ضبط طول الفيديو الافتراضي، وكلمة التنبيه الصوتي، وحساسية تفاعل الذكاء الاصطناعي، واختصارات الأوامر، لضمان تجربة استخدام سلسة وملائمة لاحتياجات كل مستخدم.

الذكاء الاصطناعي

تشغيل الموسيقى

meta ai

دمين

ساسي

كلاس

طراف

نبيه

