تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
16
o
بيروت
13
o
طرابلس
14
o
صور
16
o
جبيل
15
o
صيدا
16
o
جونية
8
o
النبطية
5
o
زحلة
5
o
بعلبك
-2
o
بشري
9
o
بيت الدين
5
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
متفرقات
ساعة أبل على هاتف أندرويد: حلّ ممكن لكن بثمن
Lebanon 24
26-12-2025
|
06:08
A-
A+
photos
0
A+
A-
مع الانتشار الواسع للساعات الذكية وتعدّد أنظمة تشغيل الهواتف، يبرز سؤال متكرّر حول إمكان تجاوز الفاصل التقني بين منظومتي أبل وأندرويد.
من الناحية التقنية، يمكن تشغيل ساعة أبل مع هاتف يعمل بنظام أندرويد، لكن ذلك يتم بحدود ضيّقة ومن دون دعم رسمي أو تجربة متكاملة.
لماذا لا تعمل مباشرة؟
صُمّمت ساعة أبل لتكون جزءًا لا يتجزأ من منظومة iOS، ويعتمد نظامها watchOS على وجود آيفون لإتمام الإعداد، والمزامنة، وتحديث التطبيقات، وإدارة البيانات الصحية.
في المقابل، تعمل ساعات أندرويد بنظام Wear OS المختلف كليًا، ولا يوجد جسر رسمي يتيح تواصلًا مباشرًا بين النظامين.
ما الحل البديل؟
إذا أصرّ المستخدم على الجمع بين ساعة أبل وهاتف أندرويد، فهناك مسار غير مباشر يقوم على ثلاث خطوات:
1. امتلاك ساعة أبل تدعم الاتصال الخلوي.
2. استخدام آيفون بشكل مؤقت لإجراء الإعداد الأولي.
3. نقل شريحة الاتصال (SIM أو eSIM) إلى هاتف أندرويد بعد الإعداد.
بهذه الطريقة، تعمل الساعة بشكل مستقل عبر الشبكة الخلوية وتشارك رقم الهاتف مع جهاز أندرويد، من دون اتصال بلوتوث مباشر، فتتحوّل عمليًا إلى جهاز ذكي مستقل.
ما الذي يعمل… وما الذي لا؟
يسمح هذا الإعداد باستخدام وظائف أساسية مثل إجراء واستقبال المكالمات، وتتبع النشاط البدني كعدد الخطوات ومعدل ضربات القلب، وتشغيل بعض التطبيقات التي لا تتطلب اتصالًا مباشرًا بالهاتف.
في المقابل، يفقد المستخدم مجموعة من الميزات المحورية، أبرزها الدفع عبر الساعة، والمساعد الصوتي سيري، ومزامنة بيانات الصحة واللياقة مع تطبيقات أندرويد، إضافة إلى رسائل iMessage.
استخدام ساعة أبل مع هاتف أندرويد ممكن نظريًا، لكنه يبقى حلًا ناقصًا ومليئًا بالتنازلات. ولمن يبحث عن تجربة سلسة وكاملة، يبقى الالتزام بالنظام البيئي الواحد الخيار الأكثر واقعية.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الرئيس الإيراني: نستطيع تطوير طهران لكن لا يمكن حل مشكلة المياه فيها
Lebanon 24
الرئيس الإيراني: نستطيع تطوير طهران لكن لا يمكن حل مشكلة المياه فيها
26/12/2025 22:09:40
26/12/2025 22:09:40
Lebanon 24
Lebanon 24
بسعر جيد.. هاتف جديد سيُنافس هواتف أندرويد
Lebanon 24
بسعر جيد.. هاتف جديد سيُنافس هواتف أندرويد
26/12/2025 22:09:40
26/12/2025 22:09:40
Lebanon 24
Lebanon 24
أندرويد تحت التهديد: كيف تحمي هاتفك من الهجمات السيبرانية؟
Lebanon 24
أندرويد تحت التهديد: كيف تحمي هاتفك من الهجمات السيبرانية؟
26/12/2025 22:09:40
26/12/2025 22:09:40
Lebanon 24
Lebanon 24
واتساب تطلق رسمياً تطبيقها المخصص لساعة "أبل"
Lebanon 24
واتساب تطلق رسمياً تطبيقها المخصص لساعة "أبل"
26/12/2025 22:09:40
26/12/2025 22:09:40
Lebanon 24
Lebanon 24
متفرقات
تكنولوجيا وعلوم
إدارة البيان
التزام
حورية
بلوتو
درويد
ساسي
حوري
دارت
تابع
قد يعجبك أيضاً
روسيا تستبدل واتساب بتطبيق «ماكس»
Lebanon 24
روسيا تستبدل واتساب بتطبيق «ماكس»
12:02 | 2025-12-26
26/12/2025 12:02:44
Lebanon 24
Lebanon 24
الصين تُعيد تشكيل ذكاء أبل… التكنولوجيا العالمية بشروط محلية صارمة
Lebanon 24
الصين تُعيد تشكيل ذكاء أبل… التكنولوجيا العالمية بشروط محلية صارمة
10:15 | 2025-12-26
26/12/2025 10:15:56
Lebanon 24
Lebanon 24
الذكاء الاصطناعي على أعتاب الفرز الكبير… 2026 عام الحسم
Lebanon 24
الذكاء الاصطناعي على أعتاب الفرز الكبير… 2026 عام الحسم
07:58 | 2025-12-26
26/12/2025 07:58:36
Lebanon 24
Lebanon 24
الصين تسجل أكثر من 700 منتج لنماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي
Lebanon 24
الصين تسجل أكثر من 700 منتج لنماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي
03:49 | 2025-12-26
26/12/2025 03:49:32
Lebanon 24
Lebanon 24
عوازل حرارية طبيعية في باطن الأرض.. هذا ما اكشتفه العلماء
Lebanon 24
عوازل حرارية طبيعية في باطن الأرض.. هذا ما اكشتفه العلماء
01:00 | 2025-12-26
26/12/2025 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
أثناء تأدية واجبه.. هكذا فقد أحد عناصر الجيش حياته عند مدخل مطار بيروت
Lebanon 24
أثناء تأدية واجبه.. هكذا فقد أحد عناصر الجيش حياته عند مدخل مطار بيروت
05:59 | 2025-12-26
26/12/2025 05:59:12
Lebanon 24
Lebanon 24
الثلوج ستلامس الـ 1000 متر.. سلسلة منخفضات جوية ستضرب لبنان والذروة في هذا الموعد
Lebanon 24
الثلوج ستلامس الـ 1000 متر.. سلسلة منخفضات جوية ستضرب لبنان والذروة في هذا الموعد
00:29 | 2025-12-26
26/12/2025 12:29:44
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد 3 جلسات.. إقرار "مشروع قانون الفجوة المالية" وهذا ما سيحصل عليه المودعون
Lebanon 24
بعد 3 جلسات.. إقرار "مشروع قانون الفجوة المالية" وهذا ما سيحصل عليه المودعون
07:34 | 2025-12-26
26/12/2025 07:34:57
Lebanon 24
Lebanon 24
حادث سير مروّع على أوتوستراد الصفرا.. 3 أفراد من عائلة واحدة لقوا حتفهم
Lebanon 24
حادث سير مروّع على أوتوستراد الصفرا.. 3 أفراد من عائلة واحدة لقوا حتفهم
09:58 | 2025-12-26
26/12/2025 09:58:59
Lebanon 24
Lebanon 24
أوّل تحذير عالمي كبير منذ كورونا.. فيروس جديد ينتشر وهذه خطورته
Lebanon 24
أوّل تحذير عالمي كبير منذ كورونا.. فيروس جديد ينتشر وهذه خطورته
08:00 | 2025-12-26
26/12/2025 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
12:02 | 2025-12-26
روسيا تستبدل واتساب بتطبيق «ماكس»
10:15 | 2025-12-26
الصين تُعيد تشكيل ذكاء أبل… التكنولوجيا العالمية بشروط محلية صارمة
07:58 | 2025-12-26
الذكاء الاصطناعي على أعتاب الفرز الكبير… 2026 عام الحسم
03:49 | 2025-12-26
الصين تسجل أكثر من 700 منتج لنماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي
01:00 | 2025-12-26
عوازل حرارية طبيعية في باطن الأرض.. هذا ما اكشتفه العلماء
23:59 | 2025-12-25
تعرفوا إلى أفضل 5 اختراعات في عام 2025
فيديو
جسم غامض يقترب من الأجواء الأمريكية.. وتسجيل صوتي يوثق الحادثة
Lebanon 24
جسم غامض يقترب من الأجواء الأمريكية.. وتسجيل صوتي يوثق الحادثة
04:50 | 2025-12-23
26/12/2025 22:09:40
Lebanon 24
Lebanon 24
لمحة نادرة من البيت الأبيض...كاي ترامب توثق أجواء الميلاد
Lebanon 24
لمحة نادرة من البيت الأبيض...كاي ترامب توثق أجواء الميلاد
04:33 | 2025-12-23
26/12/2025 22:09:40
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما قالته إيمي سمير غانم عن رأيها في زواج حسن الرداد عليها (فيديو)
Lebanon 24
هذا ما قالته إيمي سمير غانم عن رأيها في زواج حسن الرداد عليها (فيديو)
04:14 | 2025-12-22
26/12/2025 22:09:40
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24