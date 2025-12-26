تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
متفرقات

الصين تُعيد تشكيل ذكاء أبل… التكنولوجيا العالمية بشروط محلية صارمة

Lebanon 24
26-12-2025 | 10:15
تخضع نسخة Apple Intelligence المخصّصة للسوق الصينية لاختبارات رقابية صارمة قبل إطلاقها، لضمان انسجامها الكامل مع الخطاب الرسمي وعدم تجاوز القيود المفروضة على تداول المعلومات.

وبحسب المعايير المعتمدة، يُطلب من النظام اجتياز اختبار مؤلف من نحو 2000 سؤال تتناول مواضيع خاضعة للرقابة، على أن يرفض الإجابة على ما لا يقل عن 95% منها. وتندرج هذه الخطوة ضمن سياسة رقابة مشددة تفرضها بكين على الفضاء الرقمي، والتي سبق أن دفعت شركات غربية كبرى، بينها "غوغل"، إلى الانسحاب من السوق الصينية.

وتحجب السلطات الصينية معظم المنصات الغربية عبر ما يُعرف بـ"جدار الحماية العظيم"، مثل "فيسبوك" و"إكس" و"ويكيبيديا"، إضافة إلى تقييد مصطلحات بحث محددة حتى على محركات محلية.

ومع توسّع استخدام الذكاء الاصطناعي بوصفه قناة جديدة للوصول إلى المعلومات، فرضت الحكومة على الشركات الأجنبية استخدام نماذج ذكاء اصطناعي معتمدة ومملوكة للصين، تخضع بدورها لقيود صارمة تمنع الالتفاف على الرقابة الإلكترونية التقليدية.

وفي حين تعتمد "أبل" عالمياً على شراكات مع نماذج خارجية مثل ChatGPT وGoogle Gemini لمعالجة إجابات "سيري"، فإن هذا الخيار غير متاح داخل الصين. ولهذا اضطرت الشركة إلى إبرام شراكة مع "علي بابا" لاستخدام نموذجها Qwen، الذي يخضع للمعايير الرقابية الصينية نفسها.

وتكشف هذه الإجراءات عن معادلة دقيقة تحاول بكين إدارتها: تعزيز قدرات نماذج الذكاء الاصطناعي محلياً، مع إبقاء التحكم بالمحتوى والمعلومات مسؤولية مباشرة على عاتق الشركات المطوّرة.
