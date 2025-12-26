تطبيقات أساسية لتحسين تجربة استخدام الساعات الذكية

أصبحت تجربة استخدام الساعات الذكية العاملة بنظام Wear OS أكثر سهولة بفضل مجموعة من التطبيقات الأساسية التي يُنصح بتثبيتها فور اقتناء الساعة، والتي تغطي مجالات الإنتاجية، والصحة، واللياقة، وإدارة المهام اليومية.

ويتصدر تطبيق Google Gemini القائمة كبديل متطور لمساعد جوجل، حيث يتيح تنفيذ عدة مهام صوتية بسرعة، مثل الاطلاع على الطقس، وإرسال الرسائل، وضبط التذكيرات، والتحكم بالأجهزة الذكية، بالإضافة إلى إدارة التطبيقات الرياضية أثناء التمارين دون لمس الشاشة.

كما يُعد Google Keep من أبرز تطبيقات تدوين الملاحظات، إذ يسمح بإنشاء الملاحظات والقوائم مباشرة من الساعة، مع دعم الإدخال الصوتي وتكامل سلس مع واجهة الساعة.

ولعشاق اللياقة البدنية، يبرز تطبيق Strava لتتبع النشاطات الرياضية مثل الجري وركوب الدراجات، باستخدام GPS المدمج في الساعة، مع مزامنة تلقائية للبيانات مع الهاتف لعرض الإحصاءات الكاملة.

وأخيرًا، يقدّم تطبيق SleepisolBio تحليلاً لأنماط النوم بناءً على معدل ضربات القلب، مع تقديم توصيات وتمارين استرخاء لتحسين جودة النوم، حيث توفر النسخة المجانية معظم الميزات الأساسية للمستخدمين.