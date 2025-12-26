تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
تكنولوجيا وعلوم

الصين تتصدر سباق النقل الفائق السرعة بتحقيق رقم قياسي عالمي

Lebanon 24
26-12-2025 | 23:00
سجلت الصين إنجازًا تقنيًا في مجال النقل فائق السرعة، بعدما تمكن فريق "ماغليف" التابع لجامعة الدفاع الوطني الصينية للتكنولوجيا من تجربة قطار مغناطيسي معلق، حيث أسرعوا مركبة اختبارية تزن طنًا واحدًا لتصل إلى 700 كلم/س في غضون ثانيتين فقط.
 

وأفادت صحيفة غلوبال تايمز أن هذا الرقم القياسي العالمي يضع الصين ضمن الدول الرائدة في تطوير أنظمة النقل فائقة السرعة، ويفتح آفاقًا جديدة للتطبيقات المتداخلة بين النقل والفضاء.

وقالت قناة CCTV الحكومية إن الفريق تمكن خلال 10 سنوات من البحث والتطوير من تجاوز عقبات تقنية ضخمة تشمل الدفع الكهرومغناطيسي فائق السرعة، التوجيه الكهربائي للرفع المغناطيسي، تخزين الطاقة المؤقتة عالية القدرة، والمغناطيسات فائقة التوصيل ذات الحقل العالي.

وأشار الخبراء إلى أن التجربة لم تقتصر على تحقيق سرعة قياسية فقط، بل شملت إيقاف المركبة بأمان، ما يعكس مدى نضج التكنولوجيا الصينية في هذا المجال.

ويشكل هذا الإنجاز خطوة مهمة تجعل الصين في مقدمة التصنيف العالمي لأنظمة النقل المغناطيسي فائقة السرعة، كما يقدم خيارات جديدة لتطوير النقل عبر أنابيب مفرغة وابتكار أساليب إطلاق بمساعدة الفضاء والاختبارات التجريبية.

وتعكس هذه التجربة قدرة الصين على الدمج بين الابتكار العلمي والهندسة المكثفة لتحقيق نتائج ملموسة بسرعة فائقة، بينما يظل السؤال مطروحًا حول كيفية نقل هذه التجارب من المختبرات إلى تطبيقات صناعية واسعة النطاق، وسط منافسة عالمية متزايدة لإعادة تعريف مفهوم السرعة القصوى في النقل الحديث.

