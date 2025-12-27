تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
تكنولوجيا وعلوم
إطلاق هاتف Galaxy A57 قريبا من سامسونغ.. هذه مواصفاته (فيديو)
Lebanon 24
27-12-2025
|
01:00
تطلق
سامسونغ
قريبا هاتف جديد من الفئة "A" مجهّز بأفضل المواصفات وتقنيات التصوير.
ويتميز هاتف
galaxy
A57 بهيكل مقاوم للماء والغبار وفق معيار IP67، وحمي بإطار من الألمنيوم المتين، وزجاج Gorilla Glass Victus المضاد للصدمات والخدوش.
وأتت شاشته Super AMOLED بمقاس 6.7 بوصة، دقة عرضها (1080/2340) بيكسل، ترددها 120 هيرتز، كثافتها 385 بيكسل/الإنش تقريبا، وسطوعها يصل إلى 1200 شمعة/م.
ويعمل الجهاز بنظام "أندرويد-16" قابل للتحديث مع واجهات One UI 8، وذواكر وصول عشوائي 6/8 غيغابايت، وذواكر داخلية 128/256 غيغابايت.
كاميرته الأساسية أتت ثلاثية العدسة بدقة (50+13+5) ميغابيكسل، فيها عدسة macro وعدسة ultrawide، وقادرة على توثيق فيديوهات 4K بمعدل 60
إطارا في الثانية
، أما كاميرته الأمامية فجاءت بدقة 12 ميغابيكسل، ولها القدرة على توثيق فيديوهات 4K أيضا.
وزوّد الهاتف بمكبري صوت عاليي الأداء، ومنفذ USB Type-C 2.0، ومنفذين لشرائح الاتصال، وشريحة NFC للدفع الإلكتروني، وماسح لبصمات الأصابع مدمج في الشاشة، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 45 واط.(روسيا اليوم)
