روبوت بشري جديد‎.. هذا ما يفعله

تستعد شركة " إلكترونيكس" الجنوبية للكشف عن منزلي بشري الشكل يُدعى LG CLOiD خلال CES 2026، المزمعة إقامته في لاس بين 6 و 9 كانون الثاني المقبل.



ويأتي هذا الإعلان في إطار رؤية "إل جي" نحو منزل بلا مجهود، يوفّر الوقت ويخفف العبء عن المستخدمين في أداء الأعمال المنزلية الروتينية، ويعيد تعريف مفهوم المساعدة الذكية داخل المنازل، ويجعل الحياة اليومية أكثر سهولة وتفاعلًا.



ويُعد روبوت LG CLOiD جزءًا من إستراتيجية الشركة لتعزيز دمج تقنيات والروبوتات في الحياة اليومية، بما يعكس توجهات صناعة الإلكترونيات نحو توفير حلول مبتكرة تزيد من راحة المستخدمين وتسهّل مهامهم المنزلية.



منزل بلا مجهود

تقدم إل جي في هذا الروبوت رؤية جديدة تمثلها عبارة Zero Labor Home, Makes Quality Time، أي منزل بلا مجهود يمنحك وقتًا أفضل.



والروبوت مصمم لأداء مجموعة من المهام المنزلية المختلفة، من تنظيم الأشياء وحتى المساعدة في أنشطة يومية بسيطة، مما يسهم في تحسين جودة الحياة داخل المنازل.



وظائف ذكية

وتم تزويد الروبوت بذراعين قادرتين على أداء حركة مرنة. وكل ذراع يحتوي على 5 أصابع مستقلة تمنح تحكمًا دقيقًا في المهام اليدوية، مثل حمل الأغراض الخفيفة أو ترتيب الأشياء.



وهذا التصميم يجعل الروبوت قادرًا على محاكاة الحركة البشرية الطبيعية داخل بيئات المنزل العادية دون الحاجة إلى تعديلات هيكلية كبيرة في المكان.



الذكاء العاطفي

تستخدم إل جي في CLOiD تقنية تُسمّى الذكاء العاطفي Affectionate Intelligence، التي تمكّن الروبوت من فهم السياق والمشاعر والعادات الشخصية للمستخدمين من خلال البيانات المجمعة من الأجهزة المنزلية المتصلة.



وبفضل هذا النهج، لا يقتصر عمل الروبوت على تنفيذ الأوامر فقط، بل يمكنه التنبؤ بالاحتياجات وتقديم الدعم بشكل أكثر شخصية وملاءمة لأسلوب حياة الأسرة.(إرم نيوز)







