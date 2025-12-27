تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

روبوت بشري جديد‎.. هذا ما يفعله

Lebanon 24
27-12-2025 | 03:00
A-
A+
Doc-P-1460401-639024079940965552.jpg
Doc-P-1460401-639024079940965552.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تستعد شركة "إل جي إلكترونيكس" الكورية الجنوبية للكشف عن روبوت منزلي بشري الشكل يُدعى LG CLOiD خلال معرض الإلكترونيات الاستهلاكية CES 2026، المزمعة إقامته في لاس فيغاس بين 6 و 9 كانون الثاني المقبل. 

ويأتي هذا الإعلان في إطار رؤية "إل جي" نحو منزل بلا مجهود، يوفّر الوقت ويخفف العبء عن المستخدمين في أداء الأعمال المنزلية الروتينية، ويعيد تعريف مفهوم المساعدة الذكية داخل المنازل، ويجعل الحياة اليومية أكثر سهولة وتفاعلًا.

ويُعد روبوت LG CLOiD جزءًا من إستراتيجية الشركة لتعزيز دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي والروبوتات في الحياة اليومية، بما يعكس توجهات صناعة الإلكترونيات نحو توفير حلول مبتكرة تزيد من راحة المستخدمين وتسهّل مهامهم المنزلية.

منزل بلا مجهود
تقدم إل جي في هذا الروبوت رؤية جديدة تمثلها عبارة Zero Labor Home, Makes Quality Time، أي منزل بلا مجهود يمنحك وقتًا أفضل.

والروبوت مصمم لأداء مجموعة من المهام المنزلية المختلفة، من تنظيم الأشياء وحتى المساعدة في أنشطة يومية بسيطة، مما يسهم في تحسين جودة الحياة داخل المنازل.

وظائف ذكية
وتم تزويد الروبوت بذراعين قادرتين على أداء حركة مرنة. وكل ذراع يحتوي على 5 أصابع مستقلة تمنح تحكمًا دقيقًا في المهام اليدوية، مثل حمل الأغراض الخفيفة أو ترتيب الأشياء.

وهذا التصميم يجعل الروبوت قادرًا على محاكاة الحركة البشرية الطبيعية داخل بيئات المنزل العادية دون الحاجة إلى تعديلات هيكلية كبيرة في المكان.

الذكاء العاطفي 
تستخدم إل جي في CLOiD تقنية تُسمّى الذكاء العاطفي Affectionate Intelligence، التي تمكّن الروبوت من فهم السياق والمشاعر والعادات الشخصية للمستخدمين من خلال البيانات المجمعة من الأجهزة المنزلية المتصلة.

وبفضل هذا النهج، لا يقتصر عمل الروبوت على تنفيذ الأوامر فقط، بل يمكنه التنبؤ بالاحتياجات وتقديم الدعم بشكل أكثر شخصية وملاءمة لأسلوب حياة الأسرة.(إرم نيوز)


Advertisement
مواضيع ذات صلة
بُشرى من وزير الصحة.. هذا ما أعلنه
lebanon 24
Lebanon24
27/12/2025 13:01:51 Lebanon 24 Lebanon 24
بشرى من وزير العمل.. إليكم ما أعلنه
lebanon 24
Lebanon24
27/12/2025 13:01:51 Lebanon 24 Lebanon 24
حتى بعد التعافي.. هذا ما يفعله كورونا بالدماغ
lebanon 24
Lebanon24
27/12/2025 13:01:51 Lebanon 24 Lebanon 24
هذا ما يفعله سفير دولة عربية مع محمد رعد
lebanon 24
Lebanon24
27/12/2025 13:01:51 Lebanon 24 Lebanon 24

معرض الإلكترونيات الاستهلاكية

معرض الإلكترونيات

الذكاء الاصطناعي

الكورية

البشري

إل جي

فيغاس

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
Lebanon24
04:00 | 2025-12-27
Lebanon24
01:00 | 2025-12-27
Lebanon24
23:00 | 2025-12-26
Lebanon24
15:20 | 2025-12-26
Lebanon24
12:02 | 2025-12-26
Lebanon24
10:15 | 2025-12-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24