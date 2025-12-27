تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

شركة Oppo تُعلن عن إطلاق هاتفها الجديد

Lebanon 24
27-12-2025 | 08:47
A-
A+
Doc-P-1460602-639024473627117170.jpg
Doc-P-1460602-639024473627117170.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلنت شركة Oppo عن إطلاق هاتفها الجديد الذي تُرجح أن يحقق مبيعات واسعة بفضل مواصفاته العملية وأدائه المتميز.
 
وحصل هاتف Oppo Reno15 FS على كاميرا أساسية ثلاثية العدسة بدقة (50+8+2) ميغابيكسل، فيها عدسة macro وعدسة ultrawide، ولها القدرة على توثيق فيديوهات 4K بمعدل 60 إطارا في الثانية، ودعمت بتقنيات الذكاء الاصطناعي لتوثيق صور وفيديوهات عالية مميزة، وكاميرته الأمامية جاءت بدقة 50 ميغابيكسل.

هيكله أتى بتصميم مميز، أبعاده (158.2/74.9/8.1) ملم، وجاء مقاوما للماء والغبار وفق معيار IP68/IP69.
 
وجاءت شاشته من نوع AMOLED بمقاس 6.57 بوصة، دقة عرضها (1080/2372) بيكسل، ترددها 120 هيرتز، سطوعها يصل إلى 1400 شمعة/م، وكثافتها 397 بيكسل/الإنش تقريبا.
 
ويعمل الجهاز بنظام "أندرويد-16" مع واجهات ColorOS 16، ومعالج Qualcomm SM6450 Snapdragon 6 Gen 1، ومعالج رسوميات Adreno 710، وذواكر وصول عشوائي 8/12 غيغابايت، وذواكر داخلية 256/512 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر شرائح microSDXC.

زوّدته Oppo أيضا بمنفذي Nano-SIM وتقنية eSIM للاتصال بالشبكات الخلوية، ومنفذ USB Type-C 2.0، وشريحة NFC، وماسح لبصمات الأصابع مدمج في الشاشة، وبطارية بسعة 6500 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 80 واط. (روسيا اليوم) 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
شركة ZTE تعلن عن هاتف متطور قابل للطي
lebanon 24
Lebanon24
27/12/2025 20:03:01 Lebanon 24 Lebanon 24
Oppo تستعد لإطلاق هاتف Reno15 الجديد المتميز بمواصفات قوية
lebanon 24
Lebanon24
27/12/2025 20:03:01 Lebanon 24 Lebanon 24
شركة Realme تعلن عن أحدث هواتفها
lebanon 24
Lebanon24
27/12/2025 20:03:01 Lebanon 24 Lebanon 24
لهواة التصوير.. ZTE تعلن عن هاتفها الجديد
lebanon 24
Lebanon24
27/12/2025 20:03:01 Lebanon 24 Lebanon 24

الذكاء الاصطناعي

إطارا في الثانية

روسيا اليوم

روسيا

ابيكس

سوميا

درويد

ساسي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
Lebanon24
10:08 | 2025-12-27
Lebanon24
06:54 | 2025-12-27
Lebanon24
04:00 | 2025-12-27
Lebanon24
03:00 | 2025-12-27
Lebanon24
01:00 | 2025-12-27
Lebanon24
23:00 | 2025-12-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24