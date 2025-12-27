شركة Oppo تُعلن عن إطلاق هاتفها الجديد

أعلنت شركة Oppo عن إطلاق هاتفها الجديد الذي تُرجح أن يحقق مبيعات واسعة بفضل مواصفاته العملية وأدائه المتميز.

وحصل هاتف Oppo Reno15 FS على كاميرا أساسية ثلاثية العدسة بدقة (50+8+2) ميغابيكسل، فيها عدسة macro وعدسة ultrawide، ولها القدرة على توثيق فيديوهات 4K بمعدل 60 ، ودعمت بتقنيات لتوثيق صور وفيديوهات عالية مميزة، وكاميرته الأمامية جاءت بدقة 50 ميغابيكسل.



هيكله أتى بتصميم مميز، أبعاده (158.2/74.9/8.1) ملم، وجاء مقاوما للماء والغبار وفق معيار IP68/IP69.

وجاءت شاشته من نوع AMOLED بمقاس 6.57 بوصة، دقة عرضها (1080/2372) بيكسل، ترددها 120 هيرتز، سطوعها يصل إلى 1400 شمعة/م، وكثافتها 397 بيكسل/الإنش تقريبا.

ويعمل الجهاز بنظام "أندرويد-16" مع واجهات ColorOS 16، ومعالج Qualcomm SM6450 Snapdragon 6 Gen 1، ومعالج رسوميات Adreno 710، وذواكر وصول عشوائي 8/12 غيغابايت، وذواكر داخلية 256/512 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر شرائح microSDXC.



زوّدته Oppo أيضا بمنفذي Nano-SIM وتقنية eSIM للاتصال بالشبكات الخلوية، ومنفذ USB Type-C 2.0، وشريحة NFC، وماسح لبصمات الأصابع مدمج في الشاشة، وبطارية بسعة 6500 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 80 واط. (روسيا اليوم)