شركة Realme تطلق أحد أفضل هواتفها قريبا

بدأت Realme الترويج لهاتفها الجديد الذي سيطرح قريبا، وسيكون منافسا لأفضل هواتف الذكية من حيث المواصفات وقدرات التصوير.

وحصل +Realme 16 Pro على هيكل متين مصنوع من المعدن والبلاستيك والزجاج المضاد للصدمات والخدوش، سماكته 8.5 ملم، وجاء مقاوما للماء والغبار وفق معيار IP68/IP69، ومضادا للصدمات وفق معيار MIL-STD-810H.



شاشته جاءت من نوع OLED بمقاس 6.8 بوصة، دقة عرضها (1280/2800) بيكسل، ترددها 120 هيرتز، كثافتها 453 بيكسل/الإنش تقريبا.

ويعمل الجهاز بنظام "أندرويد-16" قابل للتحديث، وواجهات تشغيل Realme UI 7.0، ومعالج Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4، ومعالج رسوميات Adreno 722، وذواكر وصول عشوائي 8/12 غيغابايت، وذواكر داخلية 128/256/512 غيغابايت.

وأتت كاميرته الأساسية ثلاثية العدسة بدقة (200+50+8) ميغابيكسل، فيها عدسة periscope telephoto وعدسة ultrawide، وكاميرته الأمامية جاءت بدقة 50 ميغابيكسل، ولها القدرة على توثيق فيديوهات 4K بمعدل 60 .



حصل الهاتف أيضا على منفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 2.0، وشريحة NFC، وتقنية Infrared للتحكم بالإلكترونيات عن بعد، وماسح لبصمات الأصابع مدمج في الشاشة، وبطاريته أتت بسعة 7000 ميلي أمبير، تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 80 واط. (روسيا اليوم)