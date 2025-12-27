تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
تكنولوجيا وعلوم

شركة Realme تطلق أحد أفضل هواتفها قريبا

Lebanon 24
27-12-2025 | 10:08
بدأت Realme الترويج لهاتفها الجديد الذي سيطرح قريبا، وسيكون منافسا لأفضل هواتف اندرويد الذكية من حيث المواصفات وقدرات التصوير.
 
وحصل +Realme 16 Pro على هيكل متين مصنوع من المعدن والبلاستيك والزجاج المضاد للصدمات والخدوش، سماكته 8.5 ملم، وجاء مقاوما للماء والغبار وفق معيار IP68/IP69، ومضادا للصدمات وفق معيار MIL-STD-810H.

شاشته جاءت من نوع OLED بمقاس 6.8 بوصة، دقة عرضها (1280/2800) بيكسل، ترددها 120 هيرتز، كثافتها 453 بيكسل/الإنش تقريبا.
 
ويعمل الجهاز بنظام "أندرويد-16" قابل للتحديث، وواجهات تشغيل Realme UI 7.0، ومعالج Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4، ومعالج رسوميات Adreno 722، وذواكر وصول عشوائي 8/12 غيغابايت، وذواكر داخلية 128/256/512 غيغابايت.
 
وأتت كاميرته الأساسية ثلاثية العدسة بدقة (200+50+8) ميغابيكسل، فيها عدسة periscope telephoto وعدسة ultrawide، وكاميرته الأمامية جاءت بدقة 50 ميغابيكسل، ولها القدرة على توثيق فيديوهات 4K بمعدل 60 إطارا في الثانية.

حصل الهاتف أيضا على منفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 2.0، وشريحة NFC، وتقنية Infrared للتحكم بالإلكترونيات عن بعد، وماسح لبصمات الأصابع مدمج في الشاشة، وبطاريته أتت بسعة 7000 ميلي أمبير، تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 80 واط. (روسيا اليوم) 
مواضيع ذات صلة
قريباً.. Vivo تطلق أحد أفضل هواتفها
lebanon 24
Lebanon24
27/12/2025 20:03:07 Lebanon 24 Lebanon 24
شركة ZTE تطلق واحدا من أفضل الهواتف وأكثرها تميزا
lebanon 24
Lebanon24
27/12/2025 20:03:07 Lebanon 24 Lebanon 24
شركة Realme تعلن عن أحدث هواتفها
lebanon 24
Lebanon24
27/12/2025 20:03:07 Lebanon 24 Lebanon 24
شركة Oppo تُعلن عن إطلاق هاتفها الجديد
lebanon 24
Lebanon24
27/12/2025 20:03:07 Lebanon 24 Lebanon 24

جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24