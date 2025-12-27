آيباد يتحول إلى حاسوب ذكي.. أبل تكشف iPadOS 26

أعلنت عن إصدار iPadOS 26 خلال 2025، مع تحسينات تهدف إلى تعزيز إنتاجية آيباد وجعله أكثر مرونة، لتقريب قدراته من أجهزة الكمبيوتر المحمولة والمكتبية.

ويتميز النظام بلغة تصميم جديدة باسم Liquid Glass تمنح الواجهة مظهرًا شفافًا وديناميكيًا، مع قفل شاشة ثلاثي الأبعاد وأيقونات متغيرة حسب الوضع الفاتح أو الداكن.

ويقدم iPadOS 26 نظام إدارة نوافذ متقدم يتيح فتح أكثر من نافذة في وقت واحد، تغيير حجمها، ترتيبها، واستخدام أدوات تحكم مشابهة لأجهزة الكمبيوتر، بما في ذلك ميزتي Tiling وExposé، إضافة إلى شريط قوائم سفلي مألوف لمستخدمي ماك.

كما يحسن النظام الإنتاجية عبر تطوير تطبيقات مثل Preview لعرض وتحرير ملفات PDF والصور، وتحسين تطبيق الملفات مع أدوات تخصيص طريقة وتنظيم الملفات، إلى جانب دعم مهام الخلفية للعمليات الثقيلة أثناء استخدام التطبيقات الأخرى.

ويستفيد iPadOS 26 من Apple Intelligence لتقديم ميزات مثل الترجمة الحية في الرسائل والمكالمات، وأدوات إنتاجية مدعومة بالذكاء الاصطناعي، وتحسينات في Image Playground لإنشاء صور باستخدام أوصاف نصية.