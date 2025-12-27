اختراق في Rainbow Six Siege يمنح اللاعبين مليارات من العملة داخل اللعبة

أفاد لاعبو Six Siege بوجود ثغرة كبيرة جارية أدت إلى حظر عدد كبير من الحسابات، وإضافة مليارات من عملة اللعبة (R6 Credits) بشكل مفاجئ إلى حسابات بعض اللاعبين.

يبدو أن الحادثة تؤثر على خوادم اللعبة المباشرة، حيث قال اللاعبون إن حساباتهم تم تزويدها فجأة بكميات هائلة من عملة اللعبة، إضافةً إلى نقاط Renown، وحقائب Alpha Packs، وحتى محتويات تجميلية حصرية لم يقوموا بفتحها مسبقًا.

وفي الوقت نفسه، تعرضت العديد من الحسابات لحظر عشوائي. بعض اللاعبين قالوا إن هذه تم التراجع عنها لاحقًا، ما زاد من الغموض حول ما يجري فعلاً في أنظمة Ubisoft الخلفية.

كما أظهرت منشورات على منصات التواصل أن بعض الحسابات المرتبطة ببثّ الألعاب وربما حتى حسابات رسمية تابعة لأوبيسوف تأثرت أيضًا، مما يشير إلى أن المشكلة لا تقتصر على اللاعبين العاديين.

رد Ubisoft على الاختراق المحتمل

اعترفت Ubisoft علنًا بالموقف، قائلة:

“نحن على علم بحادث يؤثر حاليًا على Rainbow Six Siege. فرقنا تعمل على إيجاد حل. سنشارك المزيد من التحديثات عندما تصبح متاحة.”

وبعد حوالي 30 دقيقة، تم إغلاق اللعبة والسوق داخلها بشكل متعمد من قِبل المطورين للحد من تأثير الاختراق.

ولم تؤكد الشركة حتى الآن سبب الحادثة، ولا ما إذا كان سيتم عمليات الحظر أو التغييرات في أرصدة اللاعبين بعد حل المشكلة. كما لا يزال من غير الواضح ما إذا كان اللاعبون الذين سجلوا دخولهم خلال فترة الاستغلال قد يواجهون عقوبات لاحقًا.

في الوقت الراهن، يُنصح لاعبو Siege بانتظار تأكيد رسمي قبل الدخول إلى اللعبة، إذ يبدو أن المشكلة ما زالت قائمة.