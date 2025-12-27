تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

استحواذ تقني جديد: John Deere تدخل بقوة عالم إدارة المعدات الذكية

Lebanon 24
27-12-2025 | 23:00
A-
A+
Doc-P-1460743-639024760227484796.jpg
Doc-P-1460743-639024760227484796.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلنت شركة Deere & Company عن توقيع اتفاقية للاستحواذ على شركة Tenna الأميركية المتخصصة في تكنولوجيا إدارة معدات البناء وتتبع الأصول، في خطوة تهدف إلى توسيع محفظة جون دير الرقمية في قطاع الإنشاءات.
سيتم شراء Tenna من مالكها الحالي The Conti Group، ولم يتم الإفصاح عن التفاصيل المالية للصفقة.
وتقع المقرات الرئيسية لشركة Tenna في مدينة نيو هوب بولاية بنسلفانيا. وتوفر الشركة منصة تكنولوجية متكاملة لأتمتة وتحسين سير العمل في مشاريع البناء، حيث تساعد البرمجيات التي تقدمها الشركات المتعاقدة على إدارة استخدام المعدات، وجدولة الصيانة، ورفع أداء التشغيل عبر أساطيل تضم علامات تجارية متعددة من المعدات.
وقالت جون دير إن منصة Tenna تمنح المتعاقدين “رؤية شبه فورية وشاملة” لعمليات تشغيل المعدات، ما يساعد على تحسين متابعة استخدام الأصول، وتحديد احتياجات الصيانة، ودراسة الاتجاهات التشغيلية طويلة الأمد.
ووفق الشركة، فإن تقنية Tenna تدعم تحسين التنسيق والإنتاجية والتحكم في التكاليف لشركات البناء التي تدير أساطيل متنوعة من المعدات.
إذ تدمج المنصة البيانات الواردة من أنواع مختلفة من المعدات، ما يمكّن المتعاقدين من اتخاذ قرارات أفضل فيما يتعلق بالجدولة والصيانة والاستثمار في الأسطول.
وبموجب الاتفاق، ستواصل Tenna عملها كشركة مستقلة وتُسوّق منتجاتها مباشرة لعملاء قطاع البناء تحت علامتها التجارية الحالية، مع التركيز على توسيع عملياتها وفق نموذج العمل القائم حاليًا، بما يضمن الاستمرار لعملائها الحاليين وشركائها.

ولا تزال الصفقة خاضعة لموافقة الجهات التنظيمية، ومن المتوقع إتمامها في فبراير 2026.
وتعود ملكية Tenna حاليًا لشركة The Conti Group، وهي شركة استثمار خاصة احتفظت بها ضمن محفظتها لعدة سنوات.
وقد تم اختيار Tenna هذا العام ضمن قائمة Inc. 5000 لأسرع الشركات الخاصة نموًا في الولايات المتحدة، حيث سجلت نموًا في الإيرادات بنسبة 740% بين عامي 2021 و2024، وبنسبة 2200% بين 2020 و2023.
وتعكس الصفقة استمرار استثمارات جون دير في تكنولوجيا الإنشاءات الرقمية، مع اعتماد شركات المقاولات بشكل متزايد على المنصات التقنية لتحسين كفاءة مواقع العمل، وإدارة دورات حياة المعدات، والتحكم في تكاليف التشغيل.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
ما أبرز التقنيات المقبلة في عالم النظارات الذكية؟
lebanon 24
Lebanon24
28/12/2025 17:39:30 Lebanon 24 Lebanon 24
Xiaomi تطلق منافسا جديدا في عالم الساعات الذكية
lebanon 24
Lebanon24
28/12/2025 17:39:30 Lebanon 24 Lebanon 24
منافس جديد في عالم الهواتف الذكية.. إليكم جديد Honor
lebanon 24
Lebanon24
28/12/2025 17:39:30 Lebanon 24 Lebanon 24
لزيادة عمر بطاريات الهواتف الذكية.. ابتكار علميّ جديد
lebanon 24
Lebanon24
28/12/2025 17:39:30 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

التحكم في

الرئيسي

التركي

الترك

إيرا

تاجي

تيار

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
Lebanon24
10:06 | 2025-12-28
Lebanon24
06:15 | 2025-12-28
Lebanon24
03:29 | 2025-12-28
Lebanon24
02:08 | 2025-12-28
Lebanon24
00:27 | 2025-12-28
Lebanon24
16:35 | 2025-12-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24