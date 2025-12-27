استحواذ تقني جديد: John Deere تدخل بقوة عالم إدارة المعدات الذكية

أعلنت شركة Deere & Company عن توقيع اتفاقية للاستحواذ على شركة Tenna الأميركية المتخصصة في تكنولوجيا إدارة معدات البناء وتتبع الأصول، في خطوة تهدف إلى توسيع محفظة جون دير الرقمية في قطاع الإنشاءات.

سيتم شراء Tenna من مالكها الحالي The Conti Group، ولم يتم الإفصاح عن التفاصيل المالية للصفقة.

وتقع المقرات الرئيسية لشركة Tenna في مدينة نيو هوب بولاية بنسلفانيا. وتوفر الشركة منصة تكنولوجية متكاملة لأتمتة وتحسين سير العمل في مشاريع البناء، حيث تساعد البرمجيات التي تقدمها الشركات المتعاقدة على إدارة استخدام المعدات، وجدولة الصيانة، ورفع أداء التشغيل عبر أساطيل تضم علامات تجارية متعددة من المعدات.

وقالت جون دير إن منصة Tenna تمنح المتعاقدين “رؤية شبه فورية وشاملة” لعمليات تشغيل المعدات، ما يساعد على تحسين متابعة استخدام الأصول، وتحديد احتياجات الصيانة، ودراسة الاتجاهات التشغيلية طويلة الأمد.

ووفق الشركة، فإن تقنية Tenna تدعم تحسين التنسيق والإنتاجية والتحكم في التكاليف لشركات البناء التي تدير أساطيل متنوعة من المعدات.

إذ تدمج المنصة البيانات الواردة من أنواع مختلفة من المعدات، ما يمكّن المتعاقدين من اتخاذ قرارات أفضل فيما يتعلق بالجدولة والصيانة والاستثمار في الأسطول.

وبموجب الاتفاق، ستواصل Tenna عملها كشركة مستقلة وتُسوّق منتجاتها مباشرة لعملاء قطاع البناء تحت علامتها التجارية الحالية، مع التركيز على توسيع عملياتها وفق نموذج العمل القائم حاليًا، بما يضمن الاستمرار لعملائها الحاليين وشركائها.



ولا تزال الصفقة خاضعة لموافقة الجهات التنظيمية، ومن المتوقع إتمامها في فبراير 2026.

وتعود ملكية Tenna حاليًا لشركة The Conti Group، وهي شركة استثمار خاصة احتفظت بها ضمن محفظتها لعدة سنوات.

وقد تم اختيار Tenna هذا العام ضمن قائمة Inc. 5000 لأسرع الشركات الخاصة نموًا في ، حيث سجلت نموًا في الإيرادات بنسبة 740% بين عامي 2021 و2024، وبنسبة 2200% بين 2020 و2023.

وتعكس الصفقة استمرار استثمارات جون دير في تكنولوجيا الإنشاءات الرقمية، مع اعتماد شركات المقاولات بشكل متزايد على المنصات التقنية لتحسين كفاءة مواقع العمل، وإدارة دورات حياة المعدات، والتحكم في تكاليف التشغيل.