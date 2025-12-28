تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
تكنولوجيا وعلوم

الصين.. مسودة قواعد لتشديد الرقابة على خدمات الذكاء الاصطناعي

Lebanon 24
28-12-2025 | 06:15
Doc-P-1460879-639025245756721639.jpg
Doc-P-1460879-639025245756721639.jpg photos 0
أصدرت هيئة الفضاء الإلكتروني الصينية مسودة قواعد لتشديد الرقابة على خدمات الذكاء الاصطناعي المصممة لمحاكاة الشخصيات البشرية والتفاعل العاطفي مع المستخدمين، وذلك بإلزام مزودي الخدمات بضمان أخلاقية خدماتهم وأمانها وشفافيتها.

وأفادت الهيئة الصينية، في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، بضرورة إبلاغ المستخدمين بأنهم يتعاملون مع الذكاء الاصطناعي عند تسجيل دخولهم إلى الخدمة، وكل ساعتين، أو عند رصد أي مؤشرات على الاعتماد المفرط عليه. 

وتؤكد هذه الخطوة، ما تبذله بكين من جهود للسيطرة على الانتشار السريع لخدمات الذكاء الاصطناعي المقدمة للجمهور من خلال تشديد معايير السلامة والأخلاقيات.

وستطبق القواعد المقترحة على منتجات وخدمات الذكاء الاصطناعي المقدمة للمستهلكين في الصين، والتي تعرض سمات شخصيات بشرية وأنماط تفكير وأساليب تواصل يتم محاكاتها، وتتفاعل مع المستخدمين عاطفياً من خلال النصوص أو الصور أو الصوت أو الفيديو أو غيرها من الوسائل.

وتحدد المسودة نهجاً تنظيمياً يلزم مقدمي الخدمات بتحذير المستخدمين من الاستخدام المفرط، وبالتدخل عندما تظهر على المستخدمين علامات الإدمان.

وبموجب هذا المقترح، سيتحمل مقدمي الخدمات مسؤوليات السلامة طوال دورة حياة المنتج، ووضع أنظمة لمراجعة الخوارزميات وأمن البيانات وحماية المعلومات الشخصية.

وتحدد هذه الإجراءات الخطوط الحمراء للمحتوى والسلوك، وتنص على أنه يتعين ألا ينشئ مقدمو الخدمات محتوى من شأنه تهديد الأمن القومي أو نشر الشائعات أو الترويج للعنف أو الفحش.

وتُولي الصين اهتماماً كبيراً للذكاء الاصطناعي باعتباره صناعة استراتيجية، وتستثمر بكثافة في التقنيات الجديدة لدفع عجلة النمو الاقتصادي وتعزيز القدرة التنافسية العالمية. وفي الوقت نفسه، تحرص السلطات على الحفاظ على الحوكمة لضمان الأمن والاستقرار الاجتماعي.

وبحسب مسودة المقترحات، يتعين على مزودي الخدمات، إجراء تقييم أمني وتقديم تقرير إلى إدارة الفضاء الإلكتروني في المقاطعة في حال إطلاق أي ميزات ذكاء اصطناعي تحاكي البشر. كما سيُطلب تقديم تقرير للخدمات التي تحصل على مليون مستخدم مسجل أو 100 ألف مستخدم نشط شهرياً.
